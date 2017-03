Aquascaping? Az meg micsoda?

A modern akvarisztika talán legszebb, legérdekesebb fajtája az aquascaping, azaz az akvakertészet: rajongói csodás tájakat építenek fel az akváriumok mélyén. Sokan közülük ma már világversenyeken is indulnak. Balázs-Piri Krisztina írása.

Először az interneten találkoztam vele, az aquakertesz.hu honlapon szenvedélyes elkötelezettséggel adnak tanácsot egymásnak e hobbi megszállottai. No és a képek…! Egyenesen Cousteau kapitány társaságában, az óceánok legmélyén képzelheti magát az ember: trópusi fák gyökerei, évmilliókkal ezelőtt megkövült fatörzsek nőnek ki az akváriumok világoszöld gyepéből – vízben élő, csodás, elvarázsolt világ ez! Vajon földi halandó is megteremtheti magának az otthonában e különleges paradicsomot…?!

TANULJUNK A TERMÉSZETTŐL!

„Régebben sokan úgy gondolták: az akvarisztika kizárólag a férfiak privilégiuma – mondja Farkas Balázs, a Green Aqua ügyvezető igazgatója. – Holott az akvakertek – találóbb szóval inkább növényes akváriumokról beszélhetünk – megnyugtató hatásuk miatt mára már nem csak az egészségügyi intézmények mutatós kellékei vagy irodák, szállodák, közintézmények exkluzív díszítői lehetnek. A modern lakberendezés részévé is válhatnak: megtervezésükben, kialakításukban, majd gondozásukban mindenkinek – férfinak, nőnek és gyereknek egyaránt – meglehet a feladata.”

Első lépés persze, hogy eldöntsük, hová tegyük majd a kész művet, hiszen bármelyik sötét sarok alkalmas lehet arra, hogy akváriumunkat ott helyezzük el. Mindegy az is, mikor kezdjük el a „kertészkedést”, hiszen az év bármelyik napja alkalmas rá. Nem mindegy viszont, hogy mennyi helyünk van e célra: ugyanis a kisebb Nano szettektől kezdve a hatalmas tengeri akváriumokig igen széles a választék. Különlegesség, hogy nem literben, hanem centiben számolnak: míg a konyhában egy 30 centiméteres akváriummal is elérhetjük a kívánt hatást, addig a 60–90 centiméteresek már valódi ékszerdobozai lehetnek a nappalinknak, és akár térelválasztó elemként is funkcionálhatnak.

Szöveg: Balázs-Piri Krisztina

Fotó: Profimedia