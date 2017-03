Lebegő bonsai fák és buja kertek a márciusi Gardenexpón (X)

Az ideális zöld oázis mindenkinek másmilyen. Van, aki imád a virágágyásban bíbelődni, más messziről elkerüli a metszőollót, mert gyümölcsös helyett sportolási lehetőséget, a nyári sütögetések vidám helyszínét vagy pihenőövezetet képzel el a kertjében. Egy azonban biztos: a Gardenexpón bármilyen elképzeléshez találhattok ötleteket, hiszen 2017-ben is Magyarország legnagyobb kerti trend- és életmód kiállításán láthatók először az idei év kerti bútor és kültéri enteriőrjei, medence, illetve kerti gép újdonságai, valamint a legfrissebb kertépítési irányzatok.

Tudtátok például, hogy 2017-ben a nehezen karbantartható fű helyett a buja kert a sztár? És azt, hogy a beton és műanyag már a múlté, mert idén a kerti utak, kerítések legfőbb alkotóeleme a kő, a kavics és a fa? Egy természetközeliséget hangsúlyozó modern kertben pedig szinte kötelező elem a csobogó és a tó?

Március 24. és 26. között persze nemcsak friss kültéri trendekkel, hanem ihletet adó díjnyertes bemutatókertekkel is várnak a szervezők a Budapest Sportarénában, sőt, a komplett kertépítéstől a lakás teraszának „tavasziasításáig” minden kérdésre választ kaphattok a háromnapos rendezvényen. Az álomszép bútorok, grillek, medencék, árnyékolók, kerti gépek és szerszámok, kültéri világítás és öntözéstechnikai megoldások legszélesebb választéka mellett a legjobb hazai kertszakértők is elérhetők lesznek a 8000 négyzetméteres bemutatótér területén.

Ámulatba ejtő meglepetésekből természetesen idén sem lesz hiány a színes hétvégén. Itt mutatják be először a nagyközönségnek az úgynevezett lebegő bonsait, 2017 egyik nagy kedvencét, ami különleges kaspóba ültetve, egy speciális technológia segítségével pár centire a föld felett lebeg, pörög, forog, vagy csak sejtelmesen függ a semmiben. Mesés jelenség, amit látni kell! Sőt, a Gardenexpo társrendezvényén, a Substral támogatásával megrendezett Orchidea Ünnepen 3500 virágzó orchideát csodálhattok meg egy helyen. Fantasztikus közelségbe kerülnek a hazai és a külföldi nemesítők növényei, és öt különböző ország inspiratív kompozíciói, melyek több ezer virágzó orchideából készülnek, ráadásul jobban megismerkedhettek az egyes fajtákkal, illetve be is szerezhetitek őket.

A háromnapos rendezvényen természetesen nyerni is lehet, éppen ezért érdemes regisztrálni a gardenexpo.hu oldalon, hogy esélyetek legyen hazavinni a rendezvény fődíjait: az álomszép kerti garnitúrát, a profi kerti grillt vagy az elektromos fűnyírót!