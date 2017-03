Süss krémes, habos süteményeket a Nők Lapja Konyha Desszerttel!

Legutóbbi tortás különszámunk után most azok kedvére teszünk, akik élnek-halnak a krémes finomságokért. Sőt, ezúton küldjük nekik „Jaj, de jó a habos sütemény” című dalt is! :)

Az alapok elsajátítása a jó cukrász ismérve, ezért nem is kezdhetnénk mással legújabb számunkat, mint a krémek elkészítésének, a tojásfehérje felhasználásának, illetve a tejszín kikeverésének fortélyaival. Összeállításunkban megtaláljátok, hogyan lehet mesteri angolkrémet vagy éppen mousse-t főzni, mi az igazán kemény fehérjehab titka, sőt, a habtejszínnel való bánásmódról is tájékozódhattok. Ezt a részt azoknak is ajánljuk, akik profi fakanálforgatók, mert még számukra is tartogathat meglepetéseket. 🙂

Ha készen álltok az elméleti tudást gyakorlatba ültetni, vágjunk egyenesen a közepébe! A tavasz beköszöntével lassan megérkezik a friss gyümölcsök szezonja, amit gyümölcskockába zárt édességek receptjeivel ünneplünk meg. Apropó ünneplés, a magazinban tíz, különböző névre keresztelt süteményt, illetve ugyanennyi ellenállhatatlan tortát is találtok, amelyek tökéletes ajándéknak bizonyulhatnak – főleg, ha édesszájú az ünnepelt.

Mutatunk néhány isteni krémes variációt, mert krémest bizony otthon is lehet sütni, de a klasszikusok jegyében más híres, szintén krémes süteményekkel is készülünk – megszokott kedvenceiteket ezúttal új szerepben láthatjátok. Lépésről-lépésre képkockáink segítségével szemtanúi lehettek a marlenka elkészítési folyamatának, ám a kezdők számára tartogatunk néhány könnyen elkészíthető cupcake variációt és elronthatatlan pohárkrémet is. Nekik üzenjük, hogy gyakorlás teszi a mestert!

Ami a vendégvárást illeti, tarsolyunk finom, habsipkás süteményeket valamint sós és édes falatkákat is rejt a tavaszi baráti összejövetelek idejére, mi több, egészséges alternatívákat ajánlunk azoknak, akik már most odafigyelnek saját és vendégeik alakjára. 😉

Ne feledjétek, a Nők Lapja Konyha Desszertben is megtaláljátok egér piktogramjainkat, melyek itt, a nőklapja.hu-n megjelent, nyomtatott cikkekhez kapcsolódó anyagokat jelölik. Keressétek a magazinban az alábbi rajzokat, a cikkeket pedig weboldalunkon:

Ha kedvet kaptatok az olvasáshoz, akkor hazafelé ejtsétek útba az újságárust, vagy kattintsatok az mc.hu oldalra, ahol a nyomtatott verziók mellett digitális kiadványainkra is előfizethettek.