Falatnyi inspiráció vendégváró terítékekhez

Bőségtál házi finomságokból

Sajtok, kolbászfalatok, olívabogyó – egy gigantikus vágódeszkáról mindenki el tudja venni, amire vágyik. Csak ne felejtsetek el fogpiszkálót kirakni, hogy legyen mire tűzni a finomságokat!

Saláta a salátában

Ha salátát vagy valamilyen zöldséges ételt kínáltok, azt káposzta- vagy salátalevélben is megtehetitek. Jól néz ki, ráadásul meg is lehet enni, ráadásul kevesebb lesz a mosogatnivaló. 😉

Felállványozva

Szép kínálóállványokat lehet vásárolni, mi is mindig ajánlunk efféléket a Nők Lapja Konyha Desszert különszámaiban. Praktikus, ha beszereztek egyet, mert ezzel nem lehet melléfogni, és nagyon jól mutat.

Gyümölcsöző megoldás

Vágjátok akkorára a gyümölcsöket, hogy egyetlen falással be lehessen őket kapni, aztán halmozzátok egy szép tálra. A hangsúly itt a színek kavalkádján van.

Miniatűr változatok

Mindenből lehet mini változatot csinálni, például hamburgerből is. Ez még jobb is, mint a rendes méret, mert összetűzve nem csúszik szét és nem lesz minden szószos. No és persze a sütőpapír egészen új értelmet nyerhet a tálalásnál.

Elkülönítve

Tehetitek külön fatálakra a mártogatókat, az édességeket, illetve a sajtokat is a picit rusztikus hatás kedvéért.

A palacsinta újragondolása

Csak ismételni tudjuk magunkat: mindenből lehet kicsinyített változatot készíteni, akár az amerikai palacsintából is. A vágódeszka ebben az esetben is remek célt szolgál, és még jól is mutat.

Süteményből „nyalóka”

Ki mondta, hogy a színes cukordíszek csak az ételt ékesíthetik? A teríték részeként is tökéletesen mutatnak.

Tekercseljetek!

A tekercselés hasznos, mert tulajdonképpen mindent bele lehet sűríteni egy ilyen falatba, akár egy szendvicsbe. Elő a fogpiszkálókkal ebben az esetben!

Megkomponált szendvicsek

Apropó szendvicsek. Érdemes kicsi, legfeljebb két falásra eltüntethető katonákat készíteni, hiszen a nyilvánvaló praktikumon túl nagyon gusztusosak is, sőt mi több, így maga az étel válik egyfajta díszes terítékké.

A Nők Lapja Konyha Desszert 2017/1. számában sós vendégváró recepteket is ajánlunk. A magazint március 14-től keressétek az újságárusoknál!

Összeállította: D.A.

Fotó: Pinterest