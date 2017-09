76 isteni őszi recept vár a Nők Lapja Konyha szeptemberi számában

Vége van a nyárnak, de nem lehet okunk panaszra, hiszen az utolsó cseppig kiélveztük a jó időt, ráadásul az ősznek is megvannak a maga szépségei. Például a szőlőszüret, amelynek jegyében több borral készült húsos fogással is készültünk – ezek alapjaiban változtatják meg a hétvégi ebédről alkotott elképzeléseinket –, de említhetnénk a kacsamelles fogásokat is, amiket szerintünk nem lehet nem szeretni. A vegetáriánusokra is gondoltunk: brokkolis összeállításunkban ti is megtalálhatjátok a kedvetekre való fogásokat, sőt, ha levesre éheztek, akkor sem lesz okotok panaszra, ezekből is tartogatunk néhány húsmentes verziót a tarsolyunkban. Az már csak hab a tortán, hogy rántottsajt-variációkkal is készültünk, amiket nem csak vegetáriánusoknak ajánlunk. 😉

Mivel elkezdődött az iskola a reggeli, uzsonna és vacsora kérdése újra központi szerepet tölt be az életünkben. Isteni csiga és batyu receptjeink felülmúlják a bolti variációkat a gyerekek nagy örömére, rizses húsos összeállításunk pedig a vacsorakészítés során lesz nagy segítség. Természetesen Minden napra egy fogás rovatunkból ezúttal is szuper heti menüt rakhattok össze, és süteményekből sem lesz hiány a magazin oldalain. Alma, körte, szilva, füge – az évszak összes slágerét megtaláljátok egy csokorban, ha őszi édességeinkhez lapoztok, de emellett darált kekszes finomságokkal is készültünk, ha valaki nem rajongana a gyümölcsös variációkért. Szeptemberben sem hiányozhat a lap hasábjairól receptválogatásunk a 160 grammos diéta jegyében, és egy picit más kultúrák konyhájába is elkalauzolunk titeket canelloni, lasagne és muszaka receptjeinkkel. Tényleg minden (l)ehetőségre felkészültünk! 😉

