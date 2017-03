Élvezzük a tavasz friss ízeit a Nők Lapja Konyha márciusi számával!

Nagy örömünkre végre megérkezett a tavasz és vele együtt a zöldfűszerek szezonja, amit receptjeinkben most alaposan ki is használunk, sőt!

Mindegy, hogy vallási vagy pusztán egészségügyi okokból szeretnétek böjtbe kezdeni, a tavasz remek alakalom arra, hogy belevágjatok egy kis méregtelenítésbe – böjti receptjeink segítségével, illetve saláta-alternatíváinkkal ez nem is lesz olyan nehéz vállalkozás.

A zöldfűszerek idénye remek alkalmat kínál arra, hogy a téli ízvilágot magatok mögött hagyva egy kicsit újítsatok a repertoárotokon – tavaszi leveseket, húsokat, villámgyorsan elkészíthető tésztavariációkat ajánlunk a mindennapok megfűszerezésére. Apropó mindennapok: szokásos heti menüsorunkban ezúttal is nagyon finom megoldásokat találtok, így ha ötlet híján vagytok, ezek között érdemes körülnézni.

160 grammos diéta rovatunkban rendhagyó módon, kifejezetten a diétába illeszthető édességeket gyűjtöttünk, de gondoltunk azokra is, akik képtelenek ellenállni a csokoládé csábításának, nekik nyolc isteni süteményt ajánlunk kipróbálásra. Ez garantáltan segít a tavaszi fáradtság okozta levertség legyőzésében. 😉

Ezen kívül egészséges mártogatókkal és házi kekszekkel, zöldséges húsragukkal, valamint gabonasalátákkal is készültünk, de – és most nagyon figyeljetek – néhány kedvcsináló receptet is tartogatunk a március 14-én megjelenő Nők Lapja Konyha Desszert legújabb különszámából! 🙂

Ne feledjétek, a Nők Lapja Konyhában is megtaláljátok egér piktogramjainkat, melyek itt, a nőklapja.hu-n megjelent, nyomtatott cikkekhez kapcsolódó anyagokat jelölik. Keressétek a magazinban az alábbi rajzokat, a cikkeket pedig weboldalunkon:

Ha kedvet kaptatok az olvasáshoz, akkor hazafelé ejtsétek útba az újságárust, vagy kattintsatok az mc.hu oldalra, ahol a nyomtatott verziók mellett digitális kiadványainkra is előfizethettek.