„Ha vágyunk valamire, őszintén, szívből reméljük, és higgyük, hogy valóra válhat” - Interjú Onyutha Judittal

Onyutha Judit a Kos jegyének szülötte, akire igaz mindaz, ami a jegyre jellemző. Naiv, jóindulatú, békeszerető, és ha meggyőzik, akkor hisz akár abban is, ami kézzel nem fogható, szemmel nem látható.

– Onyutha Judit születési képletében az úgynevezett sötét horoszkóp házak kiemeltek. Mindebből arra lehet következtetni, ahogy múlnak az évek, úgy érdekli egyre jobban Juditot az ezotéria.

– Az ezotéria azóta érdekel, mióta elkészítetted a születési horoszkópomat, mert abból, amit mondtál, később minden bekövetkezett. A magazinhoroszkópokat ritkábban olvasom el, mert azok csak általánosságokat tartalmaznak. Hiszen nem tizenkétféle ember létezik, és nem akarok rossz dolgokról olvasni, mert hajlamos vagyok arra, hogy bevonzzam mindazt, amit leírnak.

– Ezek szerint hiszel a vonzás törvényében?

– Igen. Mindig megpróbálom elhessegetni a rossz gondolatokat. Meg kellett tanulnom pozitívan gondolkodni. Ami nemcsak azt jelenti, hogy magamévá tettem a „Minden rosszban van valami jó” elméletét. Hanem rá kellett jönnöm arra, hogy nem szabad negatív dolgokra gondolni. Nem úgy kell kívánni, hogy jaj, csak ne történjenek meg velem különböző dolgok. Mivel a tudat csak belső tartalmat tud értelmezni, ezért fordulhat elő, hogy éppen az valósul meg ilyenkor, amit nem akarunk. Tehát ne azt mondjuk, hogy csak ne legyek beteg, hanem azt, hogy egészséges szeretnék lenni.

– Elegendő valamire erősen gondolni, és az máris bekövetkezik?

– A gondolati úton való teremtésnek is megvan a technikája. Az a legfontosabb, hogy pontosan fogalmazzuk meg a kívánságot. Ugyanis ha nem konkrétumokat kérünk, a sors sem feltétlenül úgy és azt teljesíti, amire vágyakozunk. És erős hittel kell rendelkeznünk: amit szeretnénk, az meg is valósul. Ugyanis ha magunk sem hiszünk benne, hogy a tudatunk teremtő erővel rendelkezik, és kívánságunk valóra válhat, akkor ne csodálkozzunk, ha kudarcot vallunk. Mindenkinek azt tudom tanácsolni, ha vágyunk valamire, őszintén, szívből reméljük, és higgyük, hogy valóra válhat. Fontos a türelem is, ne adjuk fel, ha nem azonnal nem jön létre, amit szeretnénk.

– Tehát az elménkben megjelenő gondolatok alapján a lehetőségeink végtelenek?

– Elvileg igen, de a gyakorlatban ez másként van. Nagyon fontos a dolgokhoz való hozzáállás. Például ha az élet olyan szakaszát éljük, amikor lejtőre kerülünk, akkor is meg kellene látni ebben a helyzetben, mi a jó, mi a tanulsága. Illetve rájönni, hogy mit üzen a sors, és miként kellene cselekedni. Nagyon gyakran azért kerülünk lejtmenetbe, mert a sorsunkban ennek hatására forduló következne be. De ha csak a rossz dolgokra koncentrálunk, akkor előfordulhat, hogy a sorsforduló sem tud megvalósulni, hiszen a gondolatok teremtő ereje így csupa negatívumot teremthet.

– Vagyis örömmel kellene fogadni még a rossz dolgokat is?

…

A választ és az interjú folytatását a Nők Lapja Ezotéria 2017/3. számában olvashatjátok.

Szöveg: Izing Klára

Fotó: SMAG/Rózsa Erika