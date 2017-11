Horoszkóp 2017.11.21.

Ikrek

V. 21. – VI. 21.

A mai napon némi elismerésre vagy jutalomra is számíthatsz elsősorban a szimpatikus fellépésed miatt. Kiváló ez a nap arra, hogy szívességet kérj, de ha elégedetlen vagy a díjazásoddal, akkor ennek is most kellene hangot adni.