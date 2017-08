Horoszkóp 2017.08.28.

Szűz

VIII. 23. – IX. 22.

Még az is lehet, hogy úgy tűnik, mintha valaki ellened dolgozna. Állj meg és lásd be, hogy ebben talán nincs is semmi szándékosság. Bárhogy is legyen, mások lépései arra fognak késztetni, hogy bebizonyítsd: te helyesen cselekszel.