Horoszkóp 2017.08.24.

Nyilas

XI. 22. – XII. 21.

Fantasztikus időszak veheti most kezdetét, úgy érzed, a sors végre a tenyerén hordoz. Amennyiben szülő vagy, gyermeked miatt boldognak érezheted magad. Még az is lehet, hogy több időd marad a hobbid űzésére, és ez is hozzájárul jókedvedhez.