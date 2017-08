Horoszkóp 2017.08.23.

Vízöntő

I. 20. – II. 18.

Még az is lehet, hogy a munkahelyeden jön létre olyan helyzet, hogy egyik ámulatból a másikba esel. De az is lehet, hogy a felettesednek olyan gondjai vannak, amik kihatnak a munkájára, és ez befolyásolhatja a te életedet, a te munkádat is.