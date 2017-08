Horoszkóp 2017.08.13.

Vízöntő

I. 20. – II. 18.

Felébredhet benned a szexuális vágy és szenvedély, a szex pedig kölcsönösen kielégítő lesz. Meglehet, hogy egy új szerelmi kapcsolatra vágysz, és ez most be is fog jönni. Családtaggal nincs értelme vitába bonyolódni.