Horoszkóp 2017.06.03.

Nyilas

XI. 22. – XII. 21.

Még az is lehet, hogy a szerelmi mámor keríthet a hatalmába. De az is, hogy a gyermeked olyan dologgal hozakodhat elő, amelyhez remekül tudsz alkalmazkodni. Sőt, talán még a büszkeség is átjárhatja minden egyes porcikádat.