Horoszkóp 2017.05.30.

Halak

II. 19. – III. 20.

Még az is lehet, hogy a felettesednek anyagaikkal kapcsolatos problémája adódhat. De az is előfordulhat, hogy más szabályokhoz kell igazodnia, ez teheti őt most feszültebbé. Ha egészségi problémád van, ne izgulj, jó kezekbe kerülhetsz.