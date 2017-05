Horoszkóp 2017.05.26.

Skorpió

X. 23. – XI. 21.

A párkapcsolatokban csodálatos pillanatokat élhettek át. Még az is lehet, hogy szavak nélkül is megértitek egymást. Közös nevezőn lehettek fontos kérdésben. Ha szülő vagy, gyermeked miatt is elégedettséget érezhetsz. Értéktárgyaidra jobban ügyelj!