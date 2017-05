Horoszkóp 2017.05.25.

Vízöntő

I. 20. – II. 18.

Kellemetlen hír juthat a fülecskédbe, amely előtt döbbenten állhatsz. De az is lehet, hogy most jut tudomásodra egy olyan dolog, ami miatt még a szád is tátva maradhat. Ha vannak titkaid, azokra nagyon vigyázz, mert most kitudódhatnak.