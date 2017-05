Horoszkóp 2017.05.21.

Halak

II. 19. – III. 20.

Ha a párkapcsolatod eddig nem volt zűrzavaros, akkor most az lehet. Még az is megtörténhet, hogy felbukkan egy olyan személy, akit régen láttál. Sőt, az is lehet, hogy egykor szerettétek egymást, és te voltál az, aki a viszonynak véget vetett.