Horoszkóp 2017.03.18.

Oroszlán

VII. 23. – VIII. 22.

A mai napon erősen működik a vonzás törvénye. Nem is kell sokat gondolnod valamire, elég, ha csak egyszer-kétszer fordul meg a fejedben, és meg is valósul. Tölts több időt a szabad levegőn, ami lelkileg, szellemileg és fizikailag is feltölt.