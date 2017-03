Horoszkóp 2017.03.13.

Szűz

VIII. 23. – IX. 22.

Még az is lehet, hogy az éjszakai álmok foglalkoztatnak napközben. De az is előfordulhat, hogy valakinek megpróbálhatod kitalálni a gondolatait, ami most nagyon könnyen megy. Egy barátnak szüksége van a segítségedre, lépj a tettek mezejére.