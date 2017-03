Horoszkóp 2017.03.11.

Kos

III. 21. – IV. 19.

Sokkal nagyobb energiával rendelkezhetsz ma, mint a korábbi napokban. Mindehhez jó kedv és lelkesedés is társulhat, ennek hatására olyan dolgokat is el tudsz végezni, amelyeket talán hosszabb ideje halogattál. Akár ma, akár a közeli jövőben teszed, már most utazási lázban éghetsz.