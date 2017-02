Horoszkóp 2017.02.10.

Ikrek

V. 21. – VI. 21.

Mindig is érzékeny voltál az éjszaka vándorának, a Holdnak az állására. A ma éjszakai fogyatkozással is így leszel, ez lehet az oka annak, hogy olyan dolgok is idegesítenek, amelyeket máskor fel sem veszel. Próbálj meg higgadt maradni.