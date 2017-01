Horoszkóp 2017.01.04.

Szűz

VIII. 23. – IX. 22.

Fel kellene készülnöd rá, hogy az elkövetkező időben olyan dolgokat is egyedül kell megoldanod, amiket korábban megosztva végezhettél – így olyasmire is maradt időd és energiád, amire most nem lesz. Most lenne érdemes egy nagyobb vásárlást bonyolítani.