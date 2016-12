Horoszkóp 2016.12.26.

Skorpió

X. 23. – XI. 21.

Még az is lehet, hogy családtagokat, jó ismerősöket kell körül ugrálnod a mai napon, amihez próbálj meg jó képet vágni akkor is, ha úgy érzed, fogytán már az erőd. Hiszen ez a helyzet is évente csak egyszer fordul elő. Bírd hát ki!