Horoszkóp 2016.12.24.

Kos

III. 21. – IV. 19.

Varázslatos napod lehet, a lelked csordultig van szeretettel. Ha valaki iránt negatív érzéseket tápláltál, most azok is tovaszállhatnak. Jó hangulatban lehetsz, és olyan események is történhetnek, amik csak tovább fokozhatják az optimizmusodat.