Kapcsolj ki! Tánc, rock and roll és rendhagyó családi program is vár a következő napokban

KIÁLLÍTÁS

Tervezett alkotás – a Debreceni Nemzetközi Művésztelep kiállítása

A minap itt a szerkesztőségben kis vita bontakozott ki, hogy vajon valódi művészet-e az iparművészet. Mert bár a neve azt sugallná, hogy igen, mégis az „ipar” előtag más értelmet ad neki. Egyes vélekedések szerint ugyanis az igazi művész ihletből dolgozik, az iparművész – dizájner – pedig megrendelésre. Mások szerint viszont a mai művészetfelfogással van a baj, amikor azt hisszük, hogy csak az a valódi, ami autonóm. Egy rövid szakaszt leszámítva ugyanis – érvelnek – a történelem során a művész mindig is vagy megrendelésre dolgozott vagy tervet hajtott végre – ha éppen a saját tervét is. Ez pedig alkalmazott művészet, ami nem azonos az „ihletettel”. A 21. században a dizájn az egyik legexpanzívabb iparág: progresszív, optimista, és problémaorientált. Mit jelent a dizájn gondolkodás, és mit jelenthet ma dizájnernek lenni? Mire jó az öndizájn, és vajon mi a szerepe? Hogyan kapcsolódik mindez a kortárs művészethez, és ha már kapcsolódik, miként lehet elkülöníteni egymástól, miközben mindkét terület alapja a kreatív gondolat és tevékenység? Ezeket a kérdéseket feszegeti a debreceni MODEM Tervezett alkotás című kiállítása.

Bővebben ezen a linken olvashattok a kiállításról.

Megtekinthető: december 31-ig

Helyszín: MODEM, Debrecen, Baltazári Dezső tér 1.



KÖNYVDEDIKÁLÁS

Schäffer Erzsébet hamarosan megjelenő új könyvének apropóján dedikál Budapesten

Schäffer Erzsébet hamarosan újabb vallomásos kötettel lepi meg olvasóit. Kitár egy kaput, mely mögött egy drámai élethelyzetben lévő férfi és nő kapcsolatának olyan intim tartományaiba vezet, amelyekről nem szoktunk beszélni. Legalábbis nem így. A szerzőben többször felsejlik, talán nem is szabadna ilyen természetű érzéseket idegenek elé tárni. De a könyveiből ismert őszintesége, beleérző figyelme és természetessége ezúttal is ledönti a tiltó korlátokat. A dedikálás e könyv megjelenésének előfutára, melyen minden rajongónak ott a helye.



Időpont: 2017.11.30. 17:00 óra

Helyszín: Fókusz Könyváruház Líra, 1072 Budapest, Rákóczi út 14.

CD



Megjelenik a Budapest Bár: Budapest – Volume7. című albuma



A héten (november 20.) jelenik meg a népszerű zenekar Budapest – Volume 7 című jubileumi albuma, amivel kézen fogja és kirándulni viszi a hallgatóságot – a séta pedig olyan egyedi és különleges, mint fővárosunk maga. Stílusa van, álmunkból ébredve is felismerhető, és megadja azt az élményt, amit az esti világításban pompázó Duna-parti látkép: mindannyiszor elvarázsol. A lemez a megszokott sokszínűséget tükrözi – swing, pop, rock, sanzon, kuplé egyaránt szerepel a számok között –, ám abszolút újdonság a számos új dal és friss szöveg. Az album elkészítésében a teljes csapat mellett, Farkas Róbert felkérésére, szerzőként és énekesként Presser Gábor is közreműködött.

CSALÁDI KIKAPCSOLÓDÁS

PlayIT – Kelet-Közép-Európa legnagyobb gamer és IT rendezvénye

Most hétvégén csattanásoktól, hörgésektől, pittyegésektől, örömrivalgásoktól és minden elképzelhető elektronikus zajtól és zörejtől lesz hangos a Hungexpo Budapesten, ugyanis szombaton indul a PlayIT, hazánk legnagyobb játékkiállítása és vására. A látogatók, kicsik és nagyok egyaránt, kipróbálhatják a legújabb játékokat, az új generációs konzolokat és mindenfajta elképzelhető és elképzelhetetlen kütyüt, ám ez nem minden! Változatos és izgalmas programokon, helyszíni versenyeken bizonyíthatják, hogy ők a legjobbak, vagy szurkolhatnak a döntőbe jutott csapatoknak, megismerkedhetnek, beszélgethetnek a legismertebb youtuberekkel, és nem utolsó sorban színvonalas, izgalmas előadások várják őket a színpadokon.

Jegyet itt válthattok a rendezvényre.

Időpont: 2017.11.18-19.

Helyszín: Budapest – Hungexpo

ROCK’ N’ ROLL

Ricse, Ricse, Beatrice az Újszínházban

A Beatrice zenekar legendás volt a ’70-es évektől kezdve. Ahogyan Feró fogalmaz, akkoriban is lehetett itt Magyarországon a rendszer ellen menni, csak ehhez kellett a rendszer engedélye. Vajon hogyan élte meg a politikailag elszigetelt ország mindennapjait a vasfüggöny innenső oldalán egy punk-rock zenekar? Mi várt arra, aki mert lázadó dalokat írni, énekelni? Erre és még sok más kérdésre keresi a választ az Újszínház legújabb darabja, amelyben feltűnnek a korszak ikonikus alakjai is, például az akkori lemezgyártás mogulja, Erdős Péter, vagy Korda György a máig népszerű táncdalénekes. A produkcióban fellép Nagy Feró és az eredeti zenekar, míg a fiatal rockbandát színészek játsszák el. A darabot Falussy Lilla írta és Bozsogi János rendezte.

Részletek az előadásról ide kattintva olvashatók.

Bemutató: november 24. 19.00

Helyszín: Újszínház

TÁNC

Balett, előítéletek nélkül – Először lép fel Magyarországon a Dance Theatre of Harlem

Először lép fel hazánkban a 20. század úttörőjének számító balett-társulat, a Dance Theatre of Harlem. 1956-ban Arthur Mitchell balett-történelmet írt, amikor mindössze 22 évesen, első afroamerikai táncosként egy vezető balett-társulat, a New York City Ballet vezetőtáncosa lett. 13 évvel később, 1969-ben újabb fejezetet nyitott a tánctörténelemben, amikor megalapította a világ első „fekete” balettiskoláját és -társulatát. A társulat ars poeticája azóta sem változott. Céljuk, hogy utat mutassanak és lehetőséget adjanak egy kihívásokkal küzdő társadalmi rétegnek, hogy az ott megszerezett készségeket ne csak a tánc világában, de az életben is tudják hasznosítani. A Dance Theatre of Harlem kisebb-nagyobb megszakításokkal idestova fél évszázada képviseli az egyediséget és a sokszínűséget. Változatlan elkötelezettséggel ragaszkodnak az évek során elért magas színvonalhoz, emellett új és új rétegeket igyekeznek megszólítani az önállóságról, önkifejezésről és egyéni felelősségről szóló üzenetükkel. A Fesztivál Színházban bemutatott, két estére elosztott nyolc mű is ezt illusztrálja.

Még több információt találtok az előadásról ezen az oldalon.

Időpont: november 23-24.

Helyszín: MÜPA, Fesztivál Színház

Fotók: a szervezőktől

Nyitókép: MÜPA