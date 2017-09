Felejthetetlen Hugh Grant-karakterek, akiket egyszerűen imádunk

Megnyerő mosolyával és kisfiús sármjával Hugh Grant az elmúlt évtizedek legmegnyerőbb férfi karaktereit alakította a mozivásznon. Annak ellenére, hogy a való életben – rengeteg szerepével ellentétben – igazi nőcsábász hírében állt korábban, a róla kialakult kép mit sem változott. De most nem is ezért emlékezünk rá, hanem azért, mert a színész ma ünnepli 57. születésnapját. Isten éltesse sokáig!

Charles (Négy esküvő és egy temetés)

Akárhányszor látjuk a Négy esküvő és egy temetés című filmet, a romantikus énünket mindig büszkeséggel tölti el, hogy Charles inkább vállalja az egész násznép előtti megaláztatást, minthogy elvegyen egy olyan nőt, akit nem szeret. Persze nem lennénk a menyasszonya helyében, de az biztos, hogy ilyen szép gesztust ritkán lát az ember. Ez a karakter a tökéletes példa rá, hogy társadalmi elvárások ide vagy oda, az igaz szerelem mindent felülír.

Edward Ferrars (Értelem és érzelem)

Edward Ferrars nem olyan lovagias, mint Mr. Darcy, még csak nem is olyan szellemes és éleslátó, mint Mr. Knightley, de kétségtelenül az egyik legszerethetőbb Austen-főhős, főleg Hugh Grant alakításában. Nemesi származása ellenére is kellően egyszerű, jószívű, ráadásul eltökélt és sziklaszilárd, ha a szerelméről van szó. Ő minden nő álma, még ha olykor kicsit félszeg is.

William Thacker (Sztárom a párom)

Rengeteg okot fel tudnánk sorolni amellett, hogy miért szeretjük William Thackert a csendes könyvkereskedőt, de talán mind közül a legfontosabb, hogy még egy világsztár mellett is képes önmaga maradni. És ez több, mint elismerésre méltó.

Daniel Cleaver (Bridget Jones naplója)

Annyira hozzászoktunk már ahhoz, hogy Hugh Grant folyton a visszafogott, de szerethető főhős figuráját hozza, hogy üdítő változás volt egy kicsit a rosszfiú szerepében is szemlélni őt. Márpedig Daniel Cleaver a végletekig rossz: nagydumás és csalfa, pont az a típus, akitől az anyák óvva intik a lányaikat. Persze teljesen feleslegesen.

George Wade (Két hét múlva örökké)

George Wade tipikus felszínes playboy, akit sokkal inkább érdekel a hölgyek külseje, mint a személyisége. Ez akár még ellenszenvessé is tehetné őt, de ebben a filmben annyira szépen kirajzolódik a karakter jellemfejlődése, hogy a végén másra sem vágyunk, csakhogy George végre révbe érjen az okos jogásza mellett.

Will Freeman (Egy fiúról)

Will Freeman George Wade pepitában: a férfit más sem érdekli, csakhogy a hölgyek kegyeibe férkőzzön. Itt azonban nem egy nő, hanem egy kisfiú okozza a figura pálfordulását, amitől még szimpatikusabbá válik a szereplő. A gyermeki őszinteség képes legyőzni a sekélyes jellemet – ezért van itt a helye válogatásunkban.

Miniszterelnök úr (Igazából szerelem)

Végy egy miniszterelnököt, aki szenteste útnak indul, hogy megtalálja szíve hölgyét. Adj hozzá néhány meglepődött szomszédot, valamint egy kis betlehemes közjátékot és máris kirajzolódik, hogyan lopta be magát a szívünkbe Hugh Grant alakítása. Egyszerűen elragadó.

Alex Fletcher (Zene és szöveg)

Csak annyit mondanánk, hogy ez a csípőmozgás egyszerűen felülmúlhatatlan. 😀 Éljenek a 80-as évek rocksztárjai!

St. Clair Bayfield (Florence, a tökéletlen hang)

Minden elismerésünk Bayfieldé, aki annak ellenére is támogatja a felesége színpadi fellépését, hogy tudja, a nő teljesen tehetségtelen. Lojális hozzáállása példaértékű, ezért is került be a karakter a legjobb Hugh Grant-szerepek közé.

