19 letehetetlen őszi könyvújdonság bekuckózós napokra

Nincs is jobb dolog, mint hűvös vagy kevésbé hűvös őszi napokon egy csésze kávé vagy tea társaságában olvasni. Ehhez nyújtunk most nektek letehetetlen köteteket, a szezon legizgalmasabb újdonságait.

Grecsó Krisztián Harminc év napsütés

Magvető Kiadó, 2639 Ft

Grecsó Krisztián regényeit mindig nagy izgalommal várjuk, nincs ez másképp most sem. Legújabb történetei legszemélyesebb emlékeinket idézhetik fel: a nagymamákkal töltött nyarakat, a szabálytalan karácsonyestéket, az önálló élet első bizonytalan lépéseit, a hosszú vágyakozásokat és a rövid találkozásokat. A Harminc év napsütés olyan, mint egy varázslatos kalendárium, benne a generációk közötti kommunikáció lehetőségei és korlátai, a velünk élő múlt kiismerhetetlen történetei.

Lorna Byrne Angyali érintés

Central Médiacsoport Zrt., 2880 Ft

Lorna Byrne az Angyali érintésben folytatja sok millió példányban elkelt nemzetközi sikerkönyve, az Angyalok nyelvén történetét. Beszámol a vidéki Írországban eltöltött éveiről, az angyaloktól kapott segítségről és útmutatásokról, amelyek megkönnyítették elviselni élete tragikus eseményeit. Részletes leírást ad az angyalok külleméről, különféle típusaikról, Istennel és társaikkal való viszonyukról, érintkezésükről az emberekkel, valamint életünkben és halálunk után betöltött szerepükről. Olyan részletekkel szolgál, amelyek sehol sem jelentek még meg nyomtatásban.

Szécsi Noémi Egyformák vagytok

Magvető Kiadó, 3199 Ft

A belvárosi lakásétterem luxusházibulijától, ahol a budapesti kulturális elit felvonul, a romkocsma negyeden át a régmúltat újrajátszó filmsorozat forgatásáig mindenhol megfordulunk. Szécsi Noémi harsány színekkel festő, jelenről szóló történelmi regényében futnak össze (vagy válnak szét végleg) a Bárdy-család történetének a Nyughatatlanokban és a Gondolatolvasóban megismert szálai. Az Egyformák vagytok ugyanakkor önmagában is megálló történet, ami azt mutatja meg, miért csak akkor válnak láthatóvá a múlt visszajáró kísértetei, amikor ráébredünk, hogy saját életünk szereplői – köztük mi magunk is – kísértetekké váltak.

Jenni Petänen – Laura Mendelin Hajfonás kezdőknek és haladóknak

Corvina Kiadó, 2792 Ft

Finnország legkedveltebb hajfonatkészítője, Jenni Petänen kötetének első része hosszú kihagyás után újra kapható. Ebben a könyvben összegyűjtötte a legszebb copfokat és fonással készülő frizurákat, a legjobb ötleteket és aranyat érő tanácsokat. A Hajfonás a pontos útmutatásokkal és fényképekkel 60 fonott hajviseletet mutat be: a hat alapvető fonási technikát kombinálva létrehozhatunk egészen bonyolult frizurákat is.

Tony Wolf Mesél az erdő – Az állatokról

Manó Könyvek, 1992 Ft

Gyerekkorunk kedvenc történeteiben rendre az erdő lakói elevenedtek meg, a sorozat első kötetében most az egérlányok, a sünik, az őzek, a békák, a pelék és Józsi, a holló kalandjairól olvashatunk fel a kicsiknek. A történeteken keresztül megtudhatjuk, hogyan válhat egy fapapucs remek hajóvá, mi mindenre jó a borsóhüvely, és bekukkanthatunk egy feketerigó-esküvőre is. Tony Wolf bájos mesegyűjteménye és rajzai az erdő lakóinak mindennapjairól a mai óvodásokat is elvarázsolják.

Hjorth & Rosenfeldt Méltatlanok

Animus Kiadó, 3032 Ft

A nemzetközileg elismert szerzőpáros ismét egy hihetetlenül izgalmas krimivel jelentkezik. A történet szerint egy vidéki iskolában holtan találnak egy valóságshow-sztárt: egy székhez kötözték, a homlokán egy különös fegyvertől származó lőtt seb, a hátára pedig egy hatvankérdéses tesztet tartalmazó lapot tűztek. Mivel egy héttel korábban egy másik celeb is hasonló sorsra jutott, a helyi rendőrség bevonja az ügybe a királyi gyilkossági nyomozóhatóságot…

Pachmann Péter Misu háborúja

Athenaeum Kiadó, 2799 Ft

Az egykori híradós, Pachmann Péter regénye nemcsak meglepő fordulatokban bővelkedik, hanem egy egészen furcsa világba is kalauzol minket. Ott mások a szabályok, és mindenki rendkívül különösen viselkedik. A főszereplőnek, Misunak már a születése sem volt egyszerű. Talán nem is szerették igazán. Ő pedig rúgott, csípett, harapott már a méhen belül is. De vajon ki ez a különös kisgyerek? Miért nem tudja őt igazán elfogadni az édesanyja, és miért mézesmázos vele az apja? Vajon mit keres a család közelében Ábrahám, az édesapa barátja? Hat évvel később, a délszláv háború idején Misu, a halálos beteg kisfiú a Drina völgyébe utazik. Steril szobára lenne szüksége a túléléshez, édesanyja mégis ápolónői feladatokat vállal egy táborban…

Bödőcs Tibor Addig se iszik

Helikon Kiadó, 2999 Ft

Mi másról szólhatna napjaink egyik legnagyobb hazai nevettetőjének első könyve, ha nem a parodizálásról? Bödőcs Tibor szeretettel, alázattal és humorral nyúl a legnagyobb külföldi és hazai írók és kortárs írók munkáihoz, amibe már belegondolni is öröm. A nevetéssel irodalmi műveltség is párosul, így igazi csemegére számíthatunk, ha fellapozzuk a kötetet.

Marco Polo: Olasz Adria

Corvina Kiadó, 1992 Ft

Az egyik leghasznosabb útikönyv az olasz Adriáról, amit mindenképp vigyünk magunkkal, ha arra kalandozunk, akár ősszel is! Naprakész információkból – friss címek, telefonszámok, email-címek és nyitva tartások – nincs hiány az oldalain, ráadásul kihagyhatatlan élményeket kínál 24 órába sűrítve, emellett a best of olcsó, tipikus, esős és lazítós programokat is megtaláljuk benne, sőt érdekességként a legújabb helyi trendekről is tájékozódhatunk a könyvből.

Paulo Coelho Az Ötödik Hegy

Athenaeum Kiadó, 2799 Ft

A nagy gondolkodtató, Paulo Coelho korai írása – melyben a Krisztus előtti 9. századba vezet minket – most új köntösben és fordításban jelenik meg. A történet szerint Akháb izraeli király felesége kívánságára üldözőbe veszi azokat, akik nem imádják a föníciai Ötödik Hegy isteneit, és fejét veszi az Úr prófétáinak. Illés azonban megmenekül, és az Úr angyalának szavára elhagyja Izraelt. Paulo Coelho regényében az Ótestamentum és a 21. század találkozásának lehetünk tanúi: a bibliai Illés próféta útkeresése a ma esendő emberének próbálkozásaira emlékeztet. A hit, a tudás, a szerelem és a sors kérdéskörét boncolgató író ezúttal is azt teszi, amihez a legjobban ért: elgondolkodtat és könnyekre fakaszt, tanít és mosolyt csal az arcunkra.

Cserna-Szabó András 77 magyar pacal

Magvető Kiadó, 3199 Ft

Aki olvasta már Cserna-Szabó András írásait, az nagyon jól tudja, hogy az író régi nagy híve a marhabendőnek, tagja a titkos pacalszektának: ők azok, akik minden étlapon a pacalt keresik. A 77 magyar pacal nem egyszerűen csak egy könyv, hanem egy igazi, hamisítatlan, beavató kötet. Három részből áll: egy történeti, egy gasztronómiai (77 recept) és egy irodalmi fejezetből. Benne van minden, amit tudni akarunk a pacalról, de sosem mertük megkérdezni.

Szurovecz Kitti A sokszívű

Athenaeum Kiadó, 2799 Ft

A Nők Lapja Psziché rendszeres szerzőjének kötete egy sokak számára ismeretlen, de hihetetlenül izgalmas világ titkait tárja fel. Szurovecz Kitti hónapokon át követte nyomon több hazai poliamor pár és család életét, hogy ezekről a nem mindennapi kapcsolatokról fiktív történetbe ágyazott, ámde hiteles képet festhessen. A poliamoria, azaz az etikus többszerelműség ma már Magyarországon is egyre nagyobb teret hódító párkapcsolati forma. De felmerül bennünk a kérdés: lehetünk-e boldogok egy olyan kapcsolatban, ahol többen vagyunk kettőnél? Milyen egy ilyen élet a társadalom tükrében, és miként győzik le a poliamorok a gyilkos féltékenységet?

David Lagercrantz Mint az árnyék

Animus Kiadó, 3184 Ft

A tragikus sorsú Stieg Larsson világsikerének folytatása hasonlóan izgalmas, mint a Tetovált lány. A történet szerint főhősünk, Lisbeth Salander büntetését tölti a Flodberga női börtönben, és mindent elkövet, hogy kimaradjon a foglyok közötti konfliktusokból, ám a bajok így is megtalálják. Védelmébe vesz egy fiatal bangladesi nőt, és emiatt egyenesen a börtönt uraló maffia fejével, Benitóval kerül összetűzésbe. Közben meglátogatja őt Holger Palmgren, akinek sikerült olyan dokumentumokhoz hozzájutnia, amelyek más megvilágításba helyezik a hatósági túlkapásokat, amiket Lisbethnek gyerekkorában kellett elszenvednie. A lány megkéri Mikael Blomkvistot, hogy járjon utána a dolognak…

Szulák Andrea Jutalomfalatok

Athenaeum Kiadó, 3999 Ft

Azt már régóta tudjuk, hogy egyik legkedvesebb előadónk, Szulák Andrea csodákra képes a színpadon – de vajon a konyhában is? Különleges szakácskönyve nem csupán receptek gyűjteménye, hiszen ott van benne az a bizonyos plusz, egy nagy csipetnyi titok, hiszen itt minden ínyencség egy-egy emlékhez, egy-egy utazáshoz, egy-egy emberhez kötődik. Haladjunk hát fogásról fogásra, és ismerjük meg Szulák Andrea életének legfontosabb gasztrotitkait! Ha valaki elfoglalt, mégis ízletes ételeket szeretne összeütni magának, ezentúl nem hivatkozhat az időhiányra, a könyvből ugyanis olyan finomságokat ismerhet meg, amelyek akár két fellépés között is gyorsan és könnyen elkészíthetők. A rendhagyó szakácskönyvet Bali Sándor fotóival illusztrálták.

Karla McLaren Az érzelmek nyelvén

Central Médiacsoport Zrt., 3192 Ft

Azt szinte mindannyian tudjuk, hogy az érzelmekben mekkora energia lakozik, és azt is, hogy mi történik, ha elfojtjuk vagy vakon kiéljük őket. De azzal vajon tisztában vagyunk-e, hogy miként nézhetünk szembe az érzelmeinkkel, és miként fogadhatjuk be életmentő bölcsességüket, hogy aztán eljussunk a kiegyensúlyozottságig? Karla McLaren ehhez nyújt útbaigazítást könyvében, melyben gyakorlati feladatok segítségével végigveszi az érzelmek teljes spektrumát a haragtól, a félelemtől és a szégyentől kezdve a féltékenységen és a gyászon át az örömig.

Magyar László András Solenoid és Pelithe

Corvina Kiadó, 3992 Ft

Ez a hiánypótló kötet az orvoslás kezdeteihez kalauzol vissza minket. Ahogy az orvosi tudás és az emberiség technikai készsége gyarapodott, úgy tökéletesedtek a gyógyító ember kezdetleges sebészeti és fogászati műtéteihez ősidők óta használt szerszámok, és bonyolódtak lassan szerkezetekké, gépezetekké. Ebben a könyvben képek és szórakoztatónak szánt magyarázatok segítségével érdekes, régi gyógyító szerkentyűket ismerhetünk meg, miközben arra is rácsodálkozhatunk, mennyit fejlődött az évek során ez a terület.

Gróf Bánffy Miklós Huszonöt év

Szépmíves Könyvek, 3192 Ft

Ha szeretitek a történelmi témájú írásokat, Gróf Bánffy Miklós író, grafikus, intendáns, külügyminiszter 1945-ben írt visszaemlékezését érdemes elolvasnotok. Egyszerre tényfeltáró dokumentum és emlékirat, középpontban a Horthy-rendszer első évtizedével. Ugyan az eredeti írói szándék nem valósult meg maradéktalanul – a második világháború tragédiájáig tartó időszakot szerette volna rögzíteni -, de az írásmű önmagában is izgalmas emlékezet-történet és (kül)politikai helyzetelemzés a Trianont követő időszakról, valamint az Erdélyt érintő kérdésekről.

Szabó Magda Hullámok kergetése

Jaffa Kiadó, 2792 Ft

Nem hagyhatjuk ki, hogy ne ajánljuk őszre egyik nagy kedvencünk, Szabó Magda regényének legújabb kiadását, ami végtelen utazásra hív. Svédország, Göteborg, fenyőillatú skandináv tél, az első állomása egy hosszú utazásnak, amely fél Európán át északról délre vezeti Szabó Magdát a vizek – folyók, tengerek – mentén. A Hullámok kergetésében, ami egyszerre napló és útirajz, esszé és riport, az emlékezetben rögzült pillanatfelvételek, mint egy varázslatos kaleidoszkópban, tájakat, embereket, történéseket, hangulatokat villantanak elénk.

Ken Follett A tűzoszlop – Kingsbridge-trilógia 3.

Gabo Kiadó, 3992 Ft

A trilógia utolsó része hihetetlenül pörgős, izgalmas cselekményén keresztül elevenedik meg a 16. századi Anglia élete, ahol Stuart Mária és Tudor Erzsébet vetélkedik a trónért. Az angol katolikus arisztokrácia Mária oldalán áll, Erzsébetet pedig, aki sokkal türelmesebb vallási kérdésekben, az anglikán egyházhoz csatlakozó protestánsok és puritánok támogatják. A katolikusok, akik mellett jelentős külföldi erők is állnak, számtalan merényletet kísérelnek meg Erzsébet ellen uralkodása alatt, ám okos és tehetséges kémfőnöke a kingsbridge-i kereskedőcsaládból származó Ned Willard – aki a 16. század egyik legnagyobb besúgóhálózatát építi ki – sikeresen hiúsítja meg a királynő ellen tervezett gyilkossági kísérleteket…

Összeállította: Filákovity Radojka, Sors Rita

Fotók: líra.hu, animuscentral.hu, kiadok.lira.hu/kiado/szepmiveskonyvek, jaffa.hu, bookline.hu