A Nők Lapja kiadója magazin-újságíró képzést indít!

…nemcsak az elmélet, hanem a gyakorlat is nagy hangsúlyt kap a képzés keretein belül, ahol:

Magyarország vezető magazinjainak főszerkesztőivel találkozhatsz az elméleti órákon, a gyakorlatokon pedig élesben is kipróbálhatod magad és a tanultakat a szerkesztőségekben

Kurzusvezetőink segítenek az elméleti képzés során kapott feladatok megoldásában, és a gyakorlati workshopok során, ezt követően a szerkesztőségi munkádat egy mentor fogja támogatni

Megtapasztalhatod, miként épül fel egy magazin szerkesztősége, kinek mi a feladata, és hogyan dolgoznak az újságírók

Megtanulhatod, hogyan készül a cikk (hír, interjú, bulvárcikk, riport, jegyzet), hogyan lesz az ötletből valóság, azaz egy oldal a magazinban

Bepillanthatsz a magazinkészítés folyamatába, kiderül, hogyan születik meg egy magazin koncepciója stílustól a tartalmon át a célcsoportig

Megmutatják, miben különböznek a klasszikus női magazinok (Nők Lapja, Meglepetés), a tematikus női lapok (Kismama, Nők Lapja Egészség, Nők Lapja Psziché), a glossy magazinok (Cosmopolitan, Elle, Marie Claire), és a bulvárlapok (Story, Best) újságcikkei egymástól, elsajátíthatod, mi kell ahhoz, hogy több magazin számára is készíthess cikkeket

Megismerheted a magazinkészítés teljes menetét onnantól kezdve, hogyan készül a címlap, miként illusztráljuk a cikkeket, egészen odáig, hogyan dolgozik együtt az újságíró és a hirdetési szakember

Megtudhatod, milyen jogi háttere van az újságírói munkának

Sajtótájékoztatón, szerkesztőségi értekezleteken vehetsz részt

A jól sikerült cikkek megjelenhetnek magazinokban, így megtörténhet, hogy az általad készített cikket viszontláthatod a kedvenc lapod oldalain

És hogy miért érdemes még a Central Médiaakadémia magazin újságíró képzésére jelentkezni? Akovács Éva, a kurzus vezetője, a Nők Lapja Psziché és a Nők Lapja Évszakok főszerkesztője árulja el:

„Gyerekkorom óta imádom az olvasást, a történetmesélést. Gyakran találkozom olvasókkal, aki ugyanígy éreznek, és azt mondják, bárcsak ők is írhatnának… Itt az alkalom: kipróbálhatod, az írói vénád, megtapasztalhatod, valóban megállnád-e a helyed egy szerkesztőségben. Több olyan újságíró dolgozik nálunk, akik a Médiaakadémián tanultak, gyakornokként kerültek hozzánk, – és nálunk maradtak. A lehetőség most neked is adott…”

A képzés időpontjáról, a jelentkezési feltételekről és minden fontos részletről a Central Médiakadémia weboldalán tájékozódhattok.