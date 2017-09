Kapcsolj ki! A miskolci CineFesten, a pécsi Leonard Cohen-emlékkoncerten vagy a főváros utcáin

A szeptember elképesztően színes programokkal indul: lesz Pozsonyi Piknik Budapesten, Chili Fesztivál Solymáron, Miskolcon pedig az idei év legújabb filmes különlegességeit mutatják be. De Pécsre is érdemes lesz ellátogatni, ahol a legendás Leonard Cohenre emlékezik Müller Péter Sziámi zenekara és meghívott vendégei.

Közösségi Kertek Éjszakája

Az elmúlt években több tucat közösségi kert jött létre Budapesten és vidéken. Elhanyagolt lakótelepi zöldterületek, iskolaudvarok, vagy épp üresen álló belvárosi foghíjtelkek alakultak rövid idő alatt zöldségek, gyümölcsök megtermelésére, pihenésre, kapcsolatépítésre alkalmas közösségi terekké. A Közösségi Kertek Éjszakáján ismét lehetőségünk nyílik bepillantani a városi kertek izgalmas és változatos világába – ezúttal már nemcsak Budapesten, hanem vidéki helyszíneken is. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a közösségi kertek értékeire és közösségteremtő erejére, továbbá beindítsák a látogatók fantáziáját és kezdeményezőkészségét.

A részletes programokról itt olvashattok.

Időpont: Szeptember 2.

Helyszín: Több helyszínen

14. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Magyarország vezető filmes rendezvénye ezúttal is igazi különlegességeket tartogat. A fesztivál nyitófilmje szeptember 8-án 17 órakor a Sörgyári capriccio lesz a rendező, Jiří Menzel és a főszereplő, Magda Vášáryová jelenlétében. Az Oscar-díjas rendező életműdíjat kap Miskolcon, a legendás színésznő és diplomata Vášáryová pedig a nyitóünnepségen átveszi a Jameson CineFest tavaly alapított Európa-díját. A filmkedvelők emellett a fesztiválon a legújabb és legizgalmasabb filmes alkotásokat tekinthetik meg.

A fesztiválon megtekinthető filmek listáját itt találjátok.

Időpont: Szeptember 8-17.

Helyszín: Művészetek Háza, 3530 Miskolc, Rákóczi u. 5

Pozsonyi Piknik

Újlipótvárosban ismét a kultúráé lesz a főszerep szeptember első szombatján, ugyanis ekkor rendezik meg a kilencedik Pozsonyi Pikniket. Az ország egyik legnagyobb kulturális seregszemléjén tematikus utcákon keresztül barangolhatunk: lesz színház utca (sőt park), könyvesek utcája, média sor, gasztro dűlő, gyerek tér, és három színpadon művészek előadásában merülhetünk el: színészek, énekesek, muzsikusok, táncművészek, írók is fellépnek. Többek között a Filharmónia Magyarország is részt vesz az eseményen, akik speciális ajánlattal készülnek a Pozsonyi Piknikre látogatóknak: csak ezen a napon meghosszabbítják az 2017/18-as évadra szóló UNIKUM bérletek kedvezményes elővásárlási akcióját.

Bővebb információt a Pozsonyi Piknikről itt szerezhettek.



Időpont: Szeptember 2.

Helyszín: Budapest, XIII. kerületi Újpesti rakpart

Solymári Chili Fesztivál

Izzasztó szombat vár a Solymári Chili Fesztivál látogatóira, hiszen az eseményen ismét összegyűlnek az ország chilitermelői és -pusztítói. Kora délután a lelkes főzőcsapatok chilis ételkülönlegességekkel etetik meg a zsűrit és a közönséget. A vásárcsarnokban ott lesz a magyar chilitermelők krémje és portékáik, a nagyszínpadot pedig a vetélkedők mellett jobbnál-jobb koncertek töltik meg.

További részletekről olvashattok ide kattintva.

Időpont: Szeptember 2.

Helyszín: 2083 Solymár, Templom tér 25.

Halleluja – Best of Leonard Cohen magyarul

„A dalokért oda kell elmenni, ahol a dalok vannak” – mondta Leonard Cohen. A kanadai költő, regényíró, énekes legjobb dalaiért szeptember 9-én a pécsi Kodály Központba kell majd ellátogatni, mert a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar ezúttal itt mutatja be a nemrég elhunyt dalszerző-előadó legjobb műveit magyarul, a legérzékenyebb fordítók, többek között Lovasi András és Müller Péter Sziámi fordításában. Erre az alkalomra az M. P. Sziámi AndFriends néhány nagyszerű vendégelőadót is meghívott, tiszteletét teszi az eseményen például Hernádi Judit és Palya Bea is.

Jegyeket itt válthattok a koncertre.

Időpont: Szeptember 9.

Helyszín: Kodály Központ, 7621 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

Összeállította: F.R.

Fotó: Jameson CineFest/ Szkárossy Zsuzsa, facebook.com/Közösségi-Kertek-Éjszakája, facebook.com/PozsonyiPiknik, facebook.com/SolymariChiliFesztival, kodalykozpont.hu