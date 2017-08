Kapcsolj ki! A Boldogság Héten és nyárzáró fesztiválokon

Augusztus utolsó hetéhez érkeztünk, így nem csoda, hogy a programkínálatot is a nyártól való búcsúzás pecsételi meg. Szerencsére rengeteg olyan pezsgő esemény jut a napokra, amikkel méltó módon zárhatjuk le ezt az élményekkel teli időszakot.

Showdomb Fesztivál Egerszalókon

Idén első alkalommal rendezik meg a festői szépségű Egerszalókon a Showdomb Fesztivált, ami egy igazán kihagyhatatlan nyárzáró mulatságnak ígérkezik. A Nosztalgia Fürdő előtti parkolóban olyan remek zenekarok koncertjét hallgathatjuk, mint a Republic, a Bikini vagy az Irigy Hónaljmirigy, de fellép a híres Boney M. egykori énekesnője is.

A programról bővebben itt olvashattok.

Időpont: Augusztus 25-27.

Helyszín: 3394 Egerszalók, Egerszalóki Só Domb

Budapesti Boldogság Hét

Idén már negyedik alkalommal rendezik meg a Budapesti Boldogság Hetet, ami egy igazán egyedi színfoltja a fővárosi programkínálatnak – mottója pedig, hogy az igazi boldogság eléréséhez a teljes körű jóllét a kulcs. Az érdeklődők egy héten át 30 különféle programból válogathatnak, s mindezt teljesen ingyen tehetik. Szó lesz a munka és a magánélet egyensúlyáról, a nőiesség megéléséről, a belső békéről, a szexualitásról, a jóllétről, a kultúráról és a meditációról. A célja, hogy a résztvevők mind testileg mind lelkileg felfrissüljenek. Habár a rendezvény már régen kinőtte magát, mégis sikerült megőriznie közvetlenségét, személyességét.

A bővebb programról innen tájékozódhattok.

Időpont: Szeptember 10-16.

Helyszín: Több helyszínen, Budapesten

XII. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál

A nyár utolsó hétvégéje Szentendrén a fesztiválozásé. A város kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak összefogásával rendezik meg a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált. Az esemény célja, hogy Szentendre megmutassa sajátos értékeit a kultúra, a művészet és a vendéglátás területén, s néhány napra késő esti, igazi mediterrán élet töltse meg a belvárost. A „Házak, udvarok, házigazdák” programsorozat, nagyszínpadi koncertek fényfestéssel, GastroArt, tematikus városi séták, Gasztro utca, gyerekprogramok és számtalan más érdekes program, koncert várja a látogatókat a háromnapos fesztiválon.

A részletes programot itt találjátok.

Időpont: Augusztus 25-27.

Helyszín: Szentendre

Hangos az elsőn, könyv a négyzeten – Zenés felolvasóest

Különleges, zenés felolvasásra csábítanak bennünket a Magvető Caféba. A Pink Mojos and the Fuckfaces együttes színészlányai- és fiúi élő zenei produkciója kíséretében Bognár Péter költő A fényes rend c. kötetéből olvas majd fel. Izgalmas kulturális élménynek lehetnek tanúi, akik ellátogatnak az estre.

Az eseményről bővebben itt olvashattok.

Időpont: Augusztus 28.

Helyszín: Magvető Café, 1074 Budapest, Dohány utca 13.

Kerekes Band a Kobuci Kertben

Hihetetlenül pörgős nyárzáró bulira készül mindannyiunk kedvence, a Kerekes Band a Kobuci Kertben. Lesz kolbászból font ostorcsattogtatás, amit egy kis Csángó Boogie-s mixcsűrrel kísérnek le – de még sok-sok élményt tartogat az est.

Jegyeket itt válthattok a koncertre.

Időpont: Augusztus 26.

Helyszín: Kobuci, 1033 Budapest, Fő tér 1.

