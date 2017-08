Kapcsolj ki! Szabadtéri mozival, színházzal és augusztus 20-i programokkal

Augusztus vége felé még sok helyen ki lehet használni a pezsgő nyári hangulatot, hiszen jobbnál jobb programokkal készülnek országszerte. Lesz szabadtéri mozi, színházi fesztivál és az elmaradhatatlan augusztus 20-i rendezvények, amik ezúttal is sok izgalmat tartogatnak.

VII. Egri Érsekkerti Nyári Játékok

Az Egri Érsekkerti Nyári Játékokon 32 felnőtt- és 36 gyermekelőadásra várják az Eger és környékén élő színházrajongókat, valamint az ide látogató turistákat. A felnőtt előadások között újdonságként szerepel Neil Simon vígjátéka, a Mezítláb a parkban, amit filmként olyan Oscar-díjas hírességek vittek sikerre, mint Robert Redford és Jane Fonda.

Időpont: Augusztus 19-ig

Helyszín: Eger

Bor és Kenyér Ünnepe Siófokon

Hagyományosan a régió egyik legnagyobb idegenforgalmi eseménye a Bor és Kenyér Ünnepe, a nyári szezon legnagyobb fesztiválja Siófokon, ami augusztus 20-a köré szerveződik. Folk- és világzene, kézműves hagyományok kerülnek előtérbe ezeken a napokon, és természetesen az augusztus 20-i tűzijáték sem marad el.

Időpont: Augusztus 16-tól 20-ig

Helyszín: 8600 Siófok, Hajóállomás

Fekete hattyú – Szabadtéri mozi a Budapest Rooftop Cinema rendezésében

Hetente több alkalommal is a szokásos klasszikus filmekkel várják a filmrajongókat a Corvin Club tetőteraszán. Minden héten újabb és újabb meglepetésekkel készülnek a szervezők: hol egy elévülhetetlen klasszikus, hol egy megunhatatlan vígjáték, hol egy kultikussá vált trash movie van terítéken – ezúttal a Fekete hattyú kerül sorra. A történet szerint a visszahúzódó, anyja árnyékában élő balerina Nina elnyeri a Hattyúk tava előadás címszerepét. A művészeti vezető Leroy tökéletesnek titulája a lányt a szerepre, azonban kétségei vannak a lány képességeit illetően a fekete hattyú megformálásban…

Időpont: Augusztus 23.

Helyszín: Corvin Club, 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1-2.

Magyarok Kenyere Ünnep Pécsen

Az összetartozást és a szolidaritást jelképező Magyarok Kenyere Ünnep keretében számos programmal, kenyéráldással, jótékonysági akcióval és Ghymes-koncerttel ünnepelhetnek az érdeklődők Pécs belvárosában augusztus 20-a alkalmából.

Időpont: Augusztus 20.

Helyszín: Sétatér

Nagy utazás – Dés László koncertje a Nők Lapja rendezésében

Dés László azon zenészek egyike, akiket a szakma és a kritikusok egyaránt elismernek, és a közönség is nagyon szeret. És hogy ez nem véletlen, az bizonyára ezen a koncerten is ismét bebizonyosodik majd. Számos meglepetéssel készül az eseményre, amelyen kivételes tehetségű muzsikusok lesznek a közreműködők. Vendégként Tóth Verát köszönthetjük, akivel az est főszereplője korábban jazzprodukciókban is dolgozott együtt. Az eseményt a Nők Lapja rendezi, amelynek aktuális számában exkluzív interjút olvashattok Dés Lászlóval.

Időpont: November 25.

Helyszín: Müpa, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

Összeállította: F.R.

Fotó: mupa.hu, egriprogramok.hu, facebook.com/corvinclub, pecsprogram.hu, facebook.com/boreskenyer