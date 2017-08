Kapcsolj ki! A hullócsillagok éjszakáján, csángó fesztiválon és Fenyő Miklós koncertjén

Hullócsillagok éjszakája Csillebércen

Augusztus a hullócsillagok hava, a 11-i és 12-i éjszakán pedig a Perseidák meteorraj is végigvonul felettünk, így szédületes látványban lehet majd részünk, ha ezeken az estéken az eget kémleljük. Persze lesznek szervezett programok is: a Csillebérci Szabadtéri Színházban 12-én, szombaton este 9-től élő zenével kísérve lehet figyelni a csillaghullást, akár kivetítőkön is. A színház melletti réten pedig leterített pokrócokon élvezhetjük a látványt és fogalmazhatjuk meg kívánságainkat.

A jegyek és a bővebb program miatt látogassatok el az esemény Facebook-oldalára.

Időpont: Augusztus 12. 21:00

Helyszín: Csillebérci Szabadtéri Színház, 1120 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.

II. Horze Diósgyőri Díjugrató Fesztivál

A lovassportok kedvelőinek ajánlunk izgalmas programot: a Diósgyőri vár patinás szomszédságában, a Lovagi Tornák Terén rendezik meg a II. Horze Diósgyőri Díjugrató Fesztivált. A háromnapos esemény során 200 ló 700 startját láthatjuk. A verseny a hazai 10-25 éves lovasok bajnoksága, a fiatal versenyzők pedig az ország minden részéről érkeznek, de Szlovákiából és Romániából induló is nevezett a nyílt kategóriák versenyszámaira. Izgalmakból tehát ezúttal sem lesz hiány.

Bővebb információt az ingyenes programról itt találtok.

Időpont: Augusztus 17-19.

Helyszín: Lovagi Tornák Tere, 3534 Diósgyőr, Tapolcarét utca

Csángó Fesztivál Jászberényben

Hihetetlenül színes forgataggal készülnek a látogatók számára a hagyományos jászberényi csángó fesztiválon, ahol közel 60 program és 1000 közreműködő várja az érdeklődőket hat napon át. A számos kiváló itthoni és határon túli zenekar, táncegyüttes, hagyományőrző fellépése mellett „Aprók tere” gyermek- és családi programok, „Ízek utcája” gasztronómiai különlegességekkel, folklórműsorok, néprajzi kiállítások, folk mise, éjszakai koncertek, táncházak, fényfestés, tűzijáték, továbbá számos érdekes eseménnyel szórakoztatnak majd minket. Fellép többek közt a Csík Zenekar, Ferenczi György és a Rackajam és a Parno Graszt is. A cél, hogy a csángó magyarok kulturális értékeit, életét, a csángó embereket minél szélesebb rétegnek bemutassák, és ezen keresztül megőrizzék a hagyományokat.

A részletes programot itt találjátok.

Időpont: Augusztus 8-13.

Helyszín: Jászberény

Fergeteges rock and roll éjszaka a Margitszigeten

Különleges jubileumot ünnepel Fenyő Miklós a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A rock&roll hazai királya idén 20. alkalommal ad nyárzáró koncertet a szigeten. Augusztus 26-án este a Margitszigetre költöznek az Angyalföldi pálmafák és kiderül, ki az igazi Csókkirály.

Jegyeket itt tudtok váltani a koncertre.

Időpont: Augusztus 26.

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad, 1138 Budapest

I.Kaposvári Kézműves Sörünnep

Igazán izgalmas zenei és gasztronómiai élményt kínál az I. Kaposvári Kézműves Sörünnep, aminek keretein belül a Dél-Dunántúl legjobb kézműves söreit, és további vendég sörfőzdék kitűnő kínálatát lehet megkóstolni. A koncertek is külön csemegét tartogatnak, hiszen egykori és mai zenék újrakeretezését hallhatjuk, így csendülnek fel eddig sosem hallott köntösben Kodály, Vivaldi, a 30y, az Elefánt, Akkezdet Phiai dallamai, illetve Baráti Kristóf és a Kaposfest Kamarazenekar is színpadra lépnek.

Bővebb információt a programról itt találtok.

Időpont: Augusztus 17-20.

Helyszín: Kaposvár, Vigasságok tere

Összeállította: Filákovity Radojka

Fotó: Gorácz József, Diósgyőri vár, facebook.com/Csillebérci-Szabadtéri-Színház, Fenyő Miklós koncert, facebook.com/kaposfest