10 nagyszabású budapesti koncert, amiket nem hagynánk ki idén ősszel

ABBA Symphony koncert

Egészen különleges élményben lehet részük az ABBA-dalok kedvelőinek, akik októberben a zenekar legismertebb slágereit hallgathatják meg, hihetetlenül különleges előadásban. Az egyedi feldolgozások ugyanis a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában csendülnek fel – felejthetetlen élményt kínálva. A látványos, egész estés show-műsorban a Street Singers szólistái, a Coincidance táncegyüttes, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság 150 fős kórusa működnek még közre. Az est karmestere pedig Hollerung Gábor lesz.

Időpont: Október 8.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2.

Kaliforniai álom koncert

Filmvetítéssel és élő zenével garantált a szórakozás, főleg, ha a tavalyi év legnagyobb filmsikeréről, a Kaliforniai álomról van szó. A cine-koncert során a dallamokról az Óbudai Danubia Zenekar gondoskodik majd, míg a háttérben óriáskivetítőn követhetjük végig a filmet eredeti angol hanggal és magyar felirattal. A filmet és annak a zenéjét is imádjuk, így szerintünk az élmény garantált lesz!

Időpont: Október 12.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2.

Sting koncert

Öt év után ismét Budapesten koncertezik Sting. A brit zenész a tavaly ősszel megjelent albumának, a 57th & 9th európai turnéja keretében érkezik hazánkba, hogy ismét elvarázsolja a közönséget. Sting tizenkettedik szóló stúdióalbuma egy évtized után az első rock-pop lemeze a brit sztárnak, amivel sokak szerint visszatért a gyökerekhez. Mi már nagyon várjuk!

Időpont: Október 13.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2.

Jézus Krisztus Szupersztár

Andrew Lloyd Webber és Tim Rice egyik legismertebb előadását a premier után 50 évvel is imádja a közönség világszerte, így Magyarországon is. Hazánkban a Madách Színház színpadán látható a meghatározó zenés darab, amit most nem a színház intim terében, hanem egy grandiózus előadásban, a Papp László Budapest Sportarénában láthatunk.

Időpont: Október 15.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2.

Ennio Morricone koncert

A filmzenék nagyágyúja többek közt olyan alkotásoknak komponált ikonikus dallamokat, mint A profi, Aki legyőzte Al Caponet, Aljas nyolcas, A Jó a Rossz és a Csúf. Közel 550 mozi- és filmzene megírása, emellett több mint 100 klasszikus mű komponálása fűződik a nevéhez. Ennio Morricone most ismét hazánkba látogat, hogy felejthetetlen koncertet adjon a magyar közönségnek.

Időpont: Október 18.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2.

James Newton Howard filmzenei koncert

A filmzene másik nagyágyúja, James Newton Howard is hazánkba látogat, nem sokkal Ennio Morricone után, úgyhogy a filmrajongók csak úgy tobzódhatnak az élményekben idén ősszel. Howard egyébként olyan alkotások zenéjét jegyzi, mint többek közt az Éhezők viadala, a Batman: Kezdődik, a Micsoda nő, a Salt ügynök és az Álljon meg a nászmenet.

Időpont: November 5.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2.

Chris Rea koncert

Öt év után tér vissza Budapestre Chris Rea énekes, zeneszerző, rockgitáros, akinek dallamaiért mi is odavagyunk! A zenész Road Songs For Lovers című új albumának megjelenése miatt októbertől decemberig Európában fog turnézni, így ejti útba hazánkat is. Chris Reát ismerve pedig, aki a koncertjére látogat, az felejthetetlen élménnyel gazdagodik.

Időpont: November 6.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2.

Lovasi 50

A legendás énekes-frontember idén lesz ötven éves, együttese, a Kispál és a Borz pedig 30 éves megalakulását ünnepli. A két jeles jubileum alkalmából Lovasi András egy nagyszabású koncertet ad az Arénában, amit egy rajongójának sem szabadna kihagyni!

Időpont: November 11.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2.

Gorillaz koncert

A virtuális együttes néhány hónapja adott zártkörű koncertet a Várkert Bazárban, most azonban ismét visszatérnek hazánkba, hogy ezúttal még többen élvezhessék a zenéjüket. A Humanz című album turnéja igazán nagy durranásnak ígérkezik.

Időpont: November 13.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2.

Andrea Bocelli koncert

Andrea Bocelli – akinek a nevét az egész világ ismeri – különleges koncerttel készül Budapestre. Legfrissebb lemezének anyagához ugyanis filmslágereket választott, és a repertoárba olyan nagy zenéket tett be, mint az Evita ikonikus dala a Don’t cry for me Argentina vagy éppen a The Music of the night című muzsika Az Operaház Fantomja című musicalből. Egy biztos, ezúttal is remek koncertet hallhatunk majd tőle!

Időpont: November 25.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2.

Összeállította: F.R.

Fotó: facebook.com/Budafoki-Dohnányi-Ernő-Szimfonikus-Zenekar, facebook.com/DanubiaZenekar, facebook.com/sting, facebook.com/madachszinhaz, facebook.com/jvsgrouphu, facebook.com/onlineticketshop.hu, facebook.com/ChrisReaOfficial, facebook.com/InConcert-Kft, facebook.com/Gorillaz, facebook.com/andreabocelli