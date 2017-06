Kapcsolj ki! Zenével, irodalmi fesztivállal, várjátékkal és tematikus balatoni sétákkal

Budafoki Blues- és Jazz Fesztivál

Hazai sztárok lépnek színpadra és adnak koncertet a Budafoki Blues- és Jazz Fesztiválon, amit a Törley Látogatóközpont szabadtéri parkjában rendeznek meg. A félig nyitott árkádos csarnok színpadán megszólaló minőségi blues és jazz-zene, a pezsgők és borok, a pezsgőpincék fölött kialakított park találkozása kellemes hangulatot teremt mind a vendégeknek, mind a fellépő művészek számára.

Jegyeket itt válthattok a programra.

Időpont: Június 3.

Helyszín: Törley Pezsgőpincészet, 1221 Budapest, Anna utca 7.

Kórusok Éjszakája – Fényfestéssel és külföldi fellépőkkel

Több száz torokból csendül fel az ének június 10-én, hogy hangot adjon a térnek a budapesti Palotanegyedben. Az 5. Kórusok Éjszakáján a hazai amatőr kórusokon kívül számos külföldi is fellép. A közönség többek között hallhat majd kanadai kórust is, akik kifejezetten a Kórusok Éjszakája alkalmából látogatnak el Budapestre. Az idei évben a Vörösmarty Mihály Gimnázium csodásan zengő udvarát is birtokba veheti a közönség, ahogyan ezen az estén megnyitja kapuit a Szabó Ervin Könyvtár Zene Gyűjteményének vadregényes kertje is. A Nemzeti Múzeum belső udvarának és a Szent Anna Kollégium épületének színpompás fényfestéssel teremtenek egyedi hangulatot a fesztivál szervezői.

Bővebb információt itt találtok a programokról.

Időpont: Június 10.

Helyszín: Több helyszínen, Budapesten

Új tematikus séták a Balaton körül és Szentendrén

A Hosszúlépés csapata júniustól 8 helyszínen mutatja meg, miről érdemes máshogy gondolkoznunk a Balaton körül, milyen felfedeznivalót rejtegetnek azok a tájak, ahol nyaranta a vízibicklit hajtottuk és lángost ettünk. A budapesti és a tóparti városok mellett Szentendrén is indulnak tematikus séták, melyek során a Kádár-kor alternatív kultúráját, újrakezdők életét, és a templomokon keresztül a város multikulturális arcát hozzuk közelebb a sétálókhoz.

A balatoni séták témáját és helyszíneit innen ismerhetitek meg, míg a szentendreiekét innen.

Időpont: Júniustól

Helyszín: Szentendrén és a Balatonon több helyszínen

Margó Irodalmi Fesztivál

Fesztiválhangulat, a kortárs magyar írók legjava, friss megjelenések, kurrens külföldi meghívottak. Az irodalom magányos műfaj: csak mi vagyunk és a könyv, versnyi vagy ötszáz oldalnyi utazások ismeretlen világokba, amelyekben teljesen elmerülhetünk. A Margó viszont közösségi műfaj, az író, a könyv és az olvasó egymásra találása rendhagyó szerzői esteken, koncerteken és felolvasásokon.

A programról bővebben itt olvashattok.

Időpont: Június 7-11.

Helyszín: Több helyszínen, Budapesten

Miénk a vár! – 5. Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál

Hagyományok, történelem, kalandok, játékok. Igazi családi szórakozás vár azokra, akik a pünkösdi hétvégén ellátogatnak a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum rendezvényére, a városligeti Vajdahunyadvárba, ahol a látogatók megismerkedhetnek várainkhoz kapcsolódó kulturális és történelmi hagyományainkkal.

A részletes programról itt olvashattok.

Időpont: Június 3-5.

Helyszín: Vajdahunyadvár, Budapest

Összeállította: Filákovity Radojka

Fotó: facebook.com/Klauzalhaz, facebook.com/KorusokEjszakaja, facebook.com/margofeszt, mienkavar.hu