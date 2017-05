Készülj velünk a nyárra a Camponában! (X)

Ha június második hétvégéjén a Camponába látogattok, kortól függetlenül mindhárom napon meglepetések és változatos programok várnak majd. A meglepetés részeként június 7-én megjelenő lapszámunkban több mint 50 darab Campona kuponnal készülünk, hogy a legjobb márkák termékeit jelentős kedvezménnyel, egy helyen szerezhessétek be az idei nyárra. Legyen szó egy új ruhadarabról, cipőről vagy naptejről, kuponjainkkal 10, 20 vagy akár 50%-kal olcsóbban juthattok hozzá a kiszemelt termékekhez.

A vásárlás azonban egyáltalán nem minden! A Camponával közös családi shopping hétvégén még rengeteg izgalmas program vár titeket. Lesz például SZÉPSÉGSAROK, ahol szakemberek segítségével a legjobbat hozhatjátok ki magatokból. Nemcsak kisminkelnek az idei nyár legdivatosabb színeivel, de tökéletes strand- és nyaralás kompatibilis frizurát is varázsolnak nektek. Ezen felül STYLIST TANÁCSADÁSRA is számíthattok, melynek során divatszakértő segítségével deríthetitek ki, hogy melyek a legelőnyösebb darabok és színek számotokra, és egy izgalmas WORKSHOP keretében lépésről lépésre azt is megtanulhatjátok, hogyan lehet elkészíteni a legkülönlegesebb hajfonatokat. A hétvége egyik legizgalmasabb eleme a SZELFIMIRROR lesz, ami tükörként nemcsak megmutatja majd, milyen mesésen festetek az új frizurátokkal, de még rajzolhattok, írhattok vagy filtert is rakhattok az elkészült képre, amit akár ki is nyomtathattok magatoknak. Természetesen a legkisebbek sem maradnak ki a mókából: ARCFESTÉS, FOGLALKOZTATÓ SAROK, lufik és meglepetések várják őket.

A programokon való részvétel ingyenes, amennyiben magatokkal hozzátok a Nők Lapja 2017/23., június 7-én megjelenő lapszámát, és bemutatjátok hostesseinknek! Az eseményhez itt csatlakozhattok a Facebookon.

NYEREMÉNYJÁTÉK

Adunk egy kis lendületet a vásárláshoz! Figyeld Facebook-oldalunkat, és keresd játékunkat Campona vásárlási utalványokért!

Nyereményjátékunkban a megfejtést a játék posztja alá, kommentben várjuk.

A helyes választ megírók közül hárman 10 000 Ft értékű Campona utalványt nyerhetnek.

A részletes játékszabályzat itt érhető el.