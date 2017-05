Kapcsolj ki! Színes gyereknapi programokkal és pünkösdi vigassággal

Emanuel Gat Dance: SACRE / GOLD – Sztravinszkij ritmusai salsával vegyítve

Egy Sztravinszkij kopogó ritmusait kubai salsával ötvöző és egy Glenn Gould-játékokra alkotott produkcióval érkezik Emanuel Gat társulata Budapestre. Korunk egyik legjelentősebb koreográfusától most egy Bessie-díjas előadás felújítását, a SACRE-t, és a Bach Goldberg variációkat a The Quiet in the Land rádiójátékkal egymásra keverő GOLD-ot tekintheti meg a közönség. Szigorú elegancia, pompa, modernitás és profizmus – igazi kifinomultság a 200% tánc-sorozat tavaszi állomásán.

Jegyeket itt válthattok az előadásra.

Időpont: Május 26-27.

Helyszín: Trafó Kortárs Művészetek Háza, 1094 Budapest, Liliom utca 41.

Gyermeknap Egerben – Két napos programbőség

Egy teljes hétvégén át tart idén a Gyermeknap Egerben. A kicsiket szombaton és vasárnap is igazi programbőség és felhőtlen szórakozás várja a város különböző pontjain. Az Egri Várban Vitézi próba, Gárdonyi-kuckó, solymászbemutató, történelmi játszóházak és a várműhely kézműves foglalkozásai szórakoztatják az ifjú látogatókat. Az Agria Park rendezvényén kézműves és ügyességi játékokon, családi fotózáson vehetnek részt a gyerekek, akik érdekes mesejátékokat is láthatnak. Ez azonban még nem minden…

A részletes programot az Egri Vár, az Agria Park és az Érsekkerti Gyermeknap oldalán találjátok.

Időpont: Május 27-28.

Helyszín: Egerben, több helyszínen

Cifra Palota XXL – Gyermeknap a Müpában

„Minden gyerek tudja, még a legkisebb is” – idézhetnénk Janikovszky Éva után szabadon, hogy május utolsó vasárnapján a gyerekeké a Müpa. Számtalan koncert, ismeretterjesztő és kreatív foglalkozás, versenyek, és meglepetés várja a kicsiket és a nagyobbacskákat május 28-án a Cifra Palota XXL – Gyermeknapon, ahova a családok – hála a nemrég felavatott Duna-parti kikötőnek – immár hajón is érkezhetnek.

Bővebb információt az esemény Facebook-oldalán találtok.

Időpont: Május 28.

Helyszín: Müpa Budapest, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

Gyermeknap a Várkert Bazárban

Gyermeknap alkalmából ingyenes családi napot rendeznek a Várkert Bazárban. Délelőtt a Testőrpalotában Környei Alice játékkertje varázsolja el a legapróbbakat, az óvodásokat, de az örök gyermekeket is! Délután a Budapest Folk Fest keretében a neoreneszánsz kertben folytatódnak a gyermekprogramok, este pedig világ- és népzenei koncerteket hallgathatnak az Öntőház udvaron.

Még több információt ezen az oldalon találtok.

Időpont: Május 28.

Helyszín: Várkert Bazár, 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.

Virágzás Napjai Pünkösdkor az Őrségben

Idén huszonnegyedik alkalommal telik meg az Őrség koncertekkel, irodalmi és művészeti előadásokkal a Virágzás Napjain. Herczku Ágnes, Both Miklós, Kelemen Barnabás, a Dialogue Duo is eljönnek Őriszentpéterre. A pünkösdi fesztiválünnep Herczku Ágnes és zenésztársainak Pár-ének című estjével kezdődik, melynek gyedi sajátossága, hogy a Bartók népdalfeldolgozásokat itt valódi népdalénekes szólaltatja meg, olyan formában és a stílushoz hűen, ami anno megihlette Bartókot műveinek írásakor. De lesznek többek közt kiállítás megnyitók, színházi előadások, sőt még közös jógázás is. Kár lenne kihagyni!

A részletes programot itt találjátok.

Időpont: Június 2-5.

Helyszín: Malom Látogatóközpont, 9941 Őriszentpéter, Városszer 116.

Tavaszi Családi Nyílt Nap a HEROSZ Budapesti Állatotthonban

A HEROSZ Budapesti Állatotthon szeretettel vár minden érdeklődőt családi Nyílt Napjára, ahol a látogatók egy igazán izgalmas, vidám napot tölthetnek el családjuk, állatbarátok és az otthon védenceinek a társaságában. A szervezők ebben az évben is számtalan érdekességgel készülnek: lesz kutyaiskola bemutató a Székesfehérvári HEROSZ – Dog Garden kutyaiskola részvételével, kutya szépségverseny – melyre bárki nevezhet saját kutyusával, vagy az állatotthon egyik védencével, kutyasétáltatás, kutya- és cicasimogató. Idén az eseményre ellátogat Trokán Anna és családja, Papadimitriu Athina, Cseh László, Vitó Zsombor és Csecse Attila vloggerek és Gaskó Balázs, aki egyben az esemény házigazdája is lesz.

A programról bővebben itt olvashattok.

Időpont: Május 27.

Helyszín: HEROSZ Budapesti Állatotthon,1123 Budatétény, Brassói-Nyél utca sarok

Összeállította: Filákovity Radojka

Fotó: Thinkstock, facebook.com/MupaBudapest, facebook.com/trafohouse, facebook.com/viragzasnapjai, facebook.com/heroszbudapestiallatotthon, Várkert Bazár/ Zsugonits Gábor,