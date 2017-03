Kapcsolj ki! Koncerttel és a 40 éves Lúdas Matyi ünnepi vetítésével

Nyolc év után tér vissza hazánkba a legendás New York-i gitáros, Marc Ribot. A pszichológia iránt érdeklődők Dr. Almási Kitti előadására készülhetnek. Az idén 40 éves Lúdas Matyi születésnapját pedig egy különleges vetítéssel ünneplik. Mozgalmas napoknak nézünk elébe, az egyszer biztos!

Marc Ribot és a The Ceramic Dog Budapesten

A legendás New York-i gitáros, Marc Ribot nyolc év után visszatér Budapestre, a Trafóba. A multiinstrumentalista olyan nagyságok oldalán játszott már, mint Tom Waits, Elvis Costello, Marianne Faithfull és John Zorn. Ezúttal poszt-punk power triójával, a Ceramic Doggal lép fel, amelyben fiatal, ám szintén ikonikus zenészekkel társul: Ches Smith dobossal és Shahzad Ismaily basszusgitárossal. A Ceramic Dog előtt a magyar, műfajokra fittyet hányó fiatal zenekar, a The Best Bad Trip izzítja a hangulatot.

Jegyeket itt válthattok az eseményre.

Időpont: Március 25.

Helyszín: Trafó, 1094 Budapest, Liliom utca 41.

Lúdas Matyi 40 – Születésnapi vetítés az Urániában

Hihetetlen, de negyven évvel ezelőtt mutatták be minden idők egyik legsikeresebb magyar rajzfilmjét, Dargay Attila Lúdas Matyi című alkotását. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban születésnapi vetítéssel emlékeznek meg erről a jeles alkalomról.

Ha meg szeretnétek nézni az ünnepi vetítést, ne habozzatok, váltsatok rá jegyet itt!



Időpont: Április 1.

Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház, 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Elengedés, újrakezdés – Dr. Almási Kitti előadása Szolnokon

“Gyakran előfordul, hogy már rég véget ért egy kapcsolat, de lelkünk mélyén még mindig a volt párunknak akarunk bizonyítani. De mégis, miért? Miért nem tudunk ilyenkor továbblépni?” – ezt a kérdéskört feszegeti szolnoki előadásán Dr. Almási Kitti. Így többek közt azt is megtudhatjuk, hogy ennek a bizonyítási vágynak a gyökere a gyermekkorban keresendő, ugyanis sokan nem kapták meg azt a fajta elismerést, szeretetet és megbecsülést, amire gyermekként vágytak…

Ha részt szeretnétek venni az előadáson, itt válthattok jegyeket rá.

Időpont: Március 21.

Helyszín: Szolnoki Főiskola, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány

Határtalan dizájn kiállítás

Március utolsó napján nyílik a cseh, dán, észt, finn, lengyel, lett, litván, magyar, norvég, szlovák és svéd dizájnerek munkáiból rendezett kiállítás. A 12. madeinhungary + 5. MeeD válogatásban 11 ország közel 100 tervezőjének munkái kapnak helyet. A régiós cseh, lengyel és szlovák tervezők munkái mellett első ízben lesznek láthatók dán, észt, finn, lett, litván, norvég és svéd alkotók által jegyzett bútorok, lakástextilek, dizájntárgyak. A kiállításon sorozatgyártott termékek, kisszériás darabok és műfaji határmezsgyén egyensúlyozó egyedi alkotások is láthatók lesznek.

Bővebb információkat az esemény Facebook-oldalán találtok.

Időpont: Március 31.

Helyszín: Új Budapest Galéria, 1093 Budapest, Fővám tér 11-12.

Frida Fiestas 2. – Kiállításmegnyitó Veszprémben

A neves festőművésznő, Frida Kahlo idén lenne 110 éves, ebből az alkalomból a hazai kortárs művészet két kiemelkedő női alakja különleges kiállítással készül. Fajgerné Dudás Andrea Júlia és Boros Viola munkásságára nagy hatással volt Frida Kahlo testi hibáit, fájdalmait vállaló karakteres festészete, mely a női testtel kapcsolatos tabutémákat is megjelenít. A kiállításon régebbi Frida-inspirálta művek mellett egészen új munkákkal is bemutatkozik a két alkotó.

Ha kíváncsiak vagytok a megnyitó programjára, keressétek fel az esemény Facebook-oldalát!

Összeállította: Filákovity Radojka

Fotó: facebook.com/madeinhungaryMeeD, trafo.hu, facebook.com/UraniaBudapest, facebook.com/nyitottakademia, facebook.com/muveszetekhaza.muveszetek