Kapcsolj ki! Tavaszi dizájnnal és zenés-irodalmi esttel dübörög a március

Sajtfesztivál Budán

A sajtok rajongói csak úgy tobzódhatnak az V. Budai Sajtfesztiválon, ahol felvonultatják a legjobb hazai és nemzetközi kézműves sajtokat a legfinomabb borok, pálinkák, kézműves sörök kíséretében és minden olyan minőségi, hazai termékkel, ami a sajtkultúrával szorosan összefügg. A rendezvény több egy klasszikus fesztiválnál, hiszen itt nemcsak megkóstolhatjátok a különleges ínyencségeket, hanem megtanulhatjátok azok elkészítését is. A látogatókat bevonják a sajtkészítés rejtelmeibe a tejköpüléstől az érlelési folyamatokig, a legnevesebb sajtmesterek pedig a helyszínen demonstrálják az érdeklődőknek a sajtkészítés folyamatát. Mindemellett a fesztiválozók is tevékenyen alakíthatják az eseményeket, hiszen idén rendhagyó módon a közönség választhatja meg az „Év Sajtját”.

További részleteket itt találtok a fesztiválról.

Időpont: Március 10-12.

Helyszín: 1117 Budapest, Kőrösy József u.

GreCSÓKOLlár – Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László zenés-irodalmi estje

Egy különleges zenei kalandozásra hívja a közönséget – ezúttal Bajára – Kollár-Klemencz László dalszerző, a Kistehén zenekar frontembere és Grecsó Krisztián író. Közös estjükön ihlet és barátság, szerelmek és szeretők, maradás és menekülés, remény és lemondás szólalnak meg közös dalok, régi történetek, új novellák, fülledt esték, adomák és legendák által.

A jegyekről itt tájékozódhattok.

Időpont: Március 17.

Helyszín: Nagy István Képtár, 6500 Baja, Arany János utca 1.

Tavaszi WAMP a természetes design jegyében

Ha már ti is unjátok a szürkeséget, látogassatok el az idei első WAMP-ra, ahol sok zölddel, virággal és tavaszi hangulattal várnak mindekit. Ezúttal a természet és a dizájn kapcsolatán lesz a hangsúly, és több olyan márkát ismerhettek meg, amelyek termékeik, üzenetük vagy inspirációs forrásuk által kötődnek a természethez és a környezettudatos életmódhoz. A kínálatban ott vannak azok a tervezők és virágboltok, akik ízléses növény- és virágkreációjukkal a városi ember számára is megteremtik az otthoni zöld környezet és kertészkedés lehetőségét. A vásáron így különleges növényekkel, broméliákkal, pozsgásokkal és virágokkal várják mindazokat, akik szívesen dobják fel természetes dekorációval az otthonukat.

A vásárról bővebb információt az esemény Facebook-oldalán találtok.

Időpont: Március 12.

Helyszín: Millenáris, 1024 Budapest, Kis Rókus u.

Hadik Irodalmi Brunch Nádasdy Ádámmal és Závada Péterrel

Nádasdy Ádám 2006-os Shakespeare „Ahogy tetszik”-fordítását Závada Péter 2016-ban írta át, a darabot azóta is nagy sikerrel játsszák a Katona Kamrájában. Nádasdy „Szentivánéji álom”-fordítását ismét Závada írta át, és épp a napokban mutatták be a Vígszínházban. Most a két költő együtt fog leülni a Hadikban, hogy velünk reggelizzenek és közben a közös munkáról beszélgessenek.

A közös reggeliről itt olvashattok bővebben.

Időpont: Március 18.

Helyszín: Hadik, 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.

Márciusban is kinyílik a hírességek postaládája

A Mozsár Műhelyben minden hónapban egy házigazda és hat előadóművész hívja különleges utazásra a nézőket: híres emberek, történelmi személyek, ismert művészek életébe pillanthatunk bele legizgalmasabb, legviccesebb, legtragikusabb leveleiken keresztül. Minden alkalom különleges és megismételhetetlen, hiszen minden este más előadók olvassák fel más-más hírességek leveleit, és nem hiányozhat az adott esthez illő zenei kíséret sem. Az esten Grace Kelly leveleiből például Létay Dóra olvas fel.

Jegyeket itt válthattok az előadásra.

Időpont: Március 11.

Helyszín: Mozsár Kávézó, 1065 Budapest, Nagymező u. 21.

XI.Deszka Fesztivál a kortárs magyar drámáért

A Színházi Világnapon nyitja meg kapuit a XI. DESZKA Fesztivál a debreceni Csokonai Színházban. A kortárs magyar dráma seregszemléjének programjában ezúttal 26 jobbnál jobb előadás szerepel. Mivel a válogatás ismét kiterjedt a teljes Kárpát-medencére, négy romániai, egy ukrajnai és egy szlovákiai kortárs magyar szerző előadása is látható lesz a fesztiválon az anyaországból érkező tizenegy vidéki és kilenc fővárosi produkció mellett.

A fesztivál programjáról bővebben itt olvashattok.

Időpont: Március 27. – árpilis 2.

Helyszín: Csokonai Színház Debrecen, 4024 Kossuth u. 10.

Összeállította: Filákovity Radojka

Fotó: facebook.com/bajaimuzeumbaratok, facebook.com/hadikkavehaz, facebook.com/wampdesignvasar, facebook.com/sajtfesztival, theredlist.com