Kapcsolj ki! Boldizsár Ildikó előadását és színházi premiert is ajánlunk március elejére

Gálvölgyi János főszereplésével különleges színházi élményben lehet részetek, a Frankofón Filmnapok és Fesztivál keretében pedig izgalmas filmeket nézhettek meg. Sőt, Boldizsár Ildikó mesekutató, meseterapeuta is előadást tart, melyre most jegyeket is nyerhettek velünk!