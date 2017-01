20 sorozat, amit kár lenne kihagyni 2017-ben

Idén is lesz miért a képernyők elé ülni: rengeteg régebbi sorozat folytatódik, de megannyi lebilincselő új alkotás is útjára indul. Íme, a 2017-es nagy sorozatkörkép!

Trónok harca (Game of Thrones) – 7. évad

Kétségkívül a világ egyik legnépszerűbb fantasy sorozata, amely hét év alatt rengeteg szakmai díjat zsebelt be, és nem mellesleg minket is minden alkalommal a képernyő elé szögezett. A Vastrónért folyó harc lassan a végéhez közeledik, hiszen összesen már csak 13 rész van hátra az alkotásból, ami a nyolcadik évaddal fejeződik be.

Megjelenés: 2017 közepe

Twin Peaks – 3. évad

David Lynch kultikus sorozata, ami a kilencvenes évek kedvence volt, 25 év kihagyás után tért vissza sok korábbi szereplővel: az FBI-ügynök Dale Cooper szerepében például ismét Klye MacLachlant láthatjuk, aki egy titokzatos gyilkosság után nyomoz majd. Alig várjuk!

Megjelenés: 2017. május 21.

Csajok (Girls) – 6. (befejező) évad

A komédiával és drámával vegyített sorozat egy egész generáció kedvencévé vált hat év alatt. A Csajok azonban most az utolsó évadhoz érkezett, mi is izgatottan várjuk, hogyan alakul majd Hannah, Marnie, Jessa és Shoshanna élete.

Megjelenés: 2017. február 12.

Az ifjú pápa (The Young Pope)

A Jude Law és a Diane Keaton főszereplésével készült Az ifjú pápa felrázta a sorozatrajongókat, és valami olyat mutatott, amit eddig szinte egy televíziós műsor sem. Izgalmas, lebilincselő és magával ragadó Paolo Sorrentino alkotása – így szólnak a kritikák az első amerikai pápa történetét bemutató sorozatról. Állítólag a második évadot már javában írják.

Megjelenés: 2017. január 15.

The Good Fight

A cselekmény egy évvel A férjem védelmében történetének befejezése után kezdődik, és több régi szereplő is feltűnik benne. A középpontban egy pénzügyi botrány áll, ami tönkreteszi a fiatal ügyvéd, Diane keresztlányának a hírnevét, de Diane megtakarításait is lenullázza. Mindketten távozni kényszerülnek a Lockhart & Lee-től, és csatlakoznak Luccahoz egy új cégnél.

Megjelenés: 2017. február 19.

The Deuce

David Simon, az ismert sorozatgyáros ezúttal a hetvenes évek Amerikájába, pontosabban New Yorkba vezet minket, ahol egyre inkább dübörög a pornóipar. A nyolc részesre tervezett évad nagyon izgalmasnak ígérkezik, tekintve, hogy olyan ismert színészek is részt vesznek benne, mint James Franco és Maggie Gyllenhaal, akiket a főszerepekben láthatunk majd.

Megjelenés: 2017 ősze

Fargo – 3. évad

A sorozat a Coen-testvérek kisfilmjéből nőtte ki magát, és előző két évadával hihetetlen magasságokba emelkedett. Noah Hawley alkotása az antológia elveit követve a harmadik évadban teljesen új szereplőgárdával jelentkezik, a bűnügyi történet pedig 2010 környékén játszódik majd. A cselekmény helyszíne Minnesota, ahol egy parkolóház-tulajdonos család fejét és annak ikertestvérét Ewan McGregor alakítja.

Megjelenés: 2017 tavasza

Tabu (Taboo)

Tom Hardy az édesapjával készítette a sorozatot, ami a 19. században játszódik. Egy kalandor életét követhetjük benne végig, aki Afrikából tér haza, hogy megkeresse, és bosszút álljon apja gyilkosán.

Megjelenés: 2017. január 10.

Archer – 8. évad

Az egyik nagy kedvencünk a felnőtteknek szóló komédiasorozat, ami a nőfaló, piperkőc titkosügynök, Sterling Archer kalandjait mutatja be. Most egy újabb kitekintő évad érkezik a sorozatból, amiben a negyvenes évek Los Angeles-i alvilágát idézik meg, Archer pedig magánnyomozóként tevékenykedik majd benne.

Megjelenés: 2017 tavasza

Star Trek: Discovery

A történet az eredeti sci-fi sorozat cselekménye előtt tíz évvel játszódik, és mivel a USS Dicovery legénységét követi, a filmek idővonalába sem zavar bele. Akik már a hatvanas években is rajongtak a Star Trek-univerzumért, azok alig várják majd a sorozatot.

Megjelenés: 2017 májusa

A Santa Clarita-diéta (Santa Clarita Diet)

Figyelem, mielőtt megnézitek az előzetest olvassátok el a lenti ajánlót, és készüljetek fel, megrázó képsorok szemtanúi lesztek!

Ha szerettétek a Dexter című sorozatot, valószínűleg ezt is kedvelitek majd. Az ellenállhatatlan Sheila (Drew Barrymore) és családja a Los Angelesszel szomszédos közösségben, Santa Claritában él. A nő azonban letér a megszokott útról, és egyre furcsábban kezd viselkedni. A családja rájön, hogy titokban embereket eszik… A vidám és humorral teli sorozatban semmi sem az, aminek elsőre látszik.

Megjelenés: 2017. február 3.

Big Little Lies

A sorozatot egy 2014-es bestseller alapján készítették. A történet három tehetős anyáról szól, akiknek felszínes és fényűző életét egy gyilkosság rázza fel, és fordítja ki a négy sarkából. Az izgalmas sztori mellett a sorozat azért is ígéretes, mert a főszereplők között olyan neveket találhatunk, mint Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Alexander Skarsgård és Shailene Woodley.

Megjelenés: 2017. február 19.

Legion

A Fargo producerének újabb sorozata, ami David Haller életét követi végig. A férfi nemrég jött ki a pszichiátriáról, pedig nem is őrült, csupán egy szuper erőkkel rendelkező mutáns. Mindenki imádni fogja, aki szereti a Marvel- adaptációkat.

Megjelenés: 2017. február 8.

Amerikai istenek (American Gods)



2001-ben szinte minden amerikai könyves sikerlista élén Neil Gaiman regénye állt. A története szerint az emberek a régiek helyett – akikben már nem hisznek – teljesen új isteneket emelnek maguknak. Ezek a médiához, a hírességekhez és a technológiához kapcsolódó viszonyunkat tükrözik.

Megjelenés: 2017 áprilisa

A szökés (Prison Break)

A történet a negyedik évad vége után folytatódik, méghozzá nem is akárhogyan! Kiderül ugyanis, hogy Michael Scofield életben van. Testvérének nincs más dolga, mint megtalálni – ez azonban nem tűnik könnyű feladatnak.

Megjelenés: 2017.

A hátrahagyottak (The Leftovers) – 3. évad



A biblikus elemekben bővelkedő sorozat a harmadik évaddal ér véget. A sztori ezúttal Ausztráliában játszódik, az viszont még kérdés, hogy kerül pont az izgalmas történet végére. A Lost írójának neve azonban garancia a sikerre.

Megjelenés: 2017 áprilisa

Snowfall

A tízrészes sorozat a korai nyolcvanas évek Los Angelesében játszódik, ahol a kokainfogyasztás fénykorát éli. Az alkotásban az alvilág befolyásos szereplőivel és a hatóságok képviselőivel is találkozhatunk, ami rendkívül izgalmas perceket ígér.

Megjelenés: 2017.

Guerilla

A Guerilla Idris Elba és John Ridley közös projektje. A hatrészes történet a hetvenes évek Londonjában játszódik. A városban igazán paprikás hangulat uralkodik, hiszen a feketék jogaiért küzdő illegális csapat egyre radikálisabbá válik.

Megjelenés: 2017. április 16.

Emerald City

Óz, a nagy varázsló klasszikus történetét nagyon merészen dolgozták fel. Minden szereplő megtalálható benne, akárcsak az eredeti történetben, csak éppen a helyszín sokkal félelmetesebb és erőszakkal telibb.

Megjelenés: 2017. január 6.

Riverdale

A Riverdale egy könnyű átmenetet képez az Archer és a Twin Peaks között. Sötét, titokzatos és minden nemében izgalmas sorozat arról, hogy semmi sem az, aminek látszik. Furcsa dolgok borítják fel egy kisváros életét: gyilkosság történik, ami igazi lavinát indít el…

Megjelenés: 2017. január 26.

Szöveg: F.R.

Nyitókép: facebook.com/HBOMagyarorszag