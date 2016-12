Kapcsolj ki! Hernádi Judittal, zenével és utcabállal hangolódunk a szilveszterre

Különleges programokkal búcsúzik az idei év. Hámori Gabriella Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni bőrébe bújik, hogy naplójából adjon elő részleteket, Hernádi Judit pedig önálló zenés estjével vár mindenkit szilveszterkor. De újév első napja is rengeteg meglepetést tartogat…

Hernádi pont szilveszterkor

Díva, bohóc, ember és színésznő – ez mind Hernádi Judit, akit mindig is az érdekelte, ami egy kicsit is más. A színésznő idén lett hatvanéves, és szerinte elérkezett az a pont az életében, amikor összegezni kell, számot adni arról, ami volt, és ami még lesz. Hernádi Judit pedig ezt a tőle megszokott humorral és iróniával teszi önálló zenés estjén, ami nem is lehetne jobb szilveszteri program. Főleg, mert ezúttal barátjával, Gálvölgyi Jánossal lép majd a Belvárosi Színház színpadára.

A darabról bővebben az esemény Facebook-oldalán olvashattok.

Időpont: December 31. 17:00

Helyszín: Belvárosi Színház, 1075 Budapest, Károlyi krt. 3/a.

Gyarmati Fanni naplója Hámori Gabriella előadásában

Az elmúlt évek egyik legnagyobb irodalmi szenzációja Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 1935 és 1946 között írt naplójának megjelenése volt. Szinte a naplók kiadásával egy időben Hámori Gabriellában is megfogalmazódott, hogy szeretne ebből a lenyűgöző anyagból előadást csinálni. A FILC lebilincselő produkcióját először 2015. december 15-én láthatta a közönség, Seres Tamás rendezésében.

Jegyeket az előadásra itt tudtok váltani.

Időpont: December 28. 19:00

Helyszín: Fischer Iván Lakásszínháza, 1062 Budapest, Andrássy út 27.,

32-es kapucsengő, III. emelet 5.

Bin-Jip koncert az ünnepekre

A 2010 óta aktívan koncertező Bin-Jip három fiatal zenészt takar. Alternatív elektronikus zenét játszanak trip-hoppal, rockkal, technóval fűszerezve. Az énekes és dalszövegíró Harcsa Veronika, a gitáros Gyémánt Bálint és a zenei producerük Andrew J. közösen írják a dalokat. Utóbbi a koncerteken élőben keveri a zenei alapokat, a hangminták többségét, a változó instrumentális dj alap pedig elég nagy szabadságot ad Veronikának és Bálintnak, akik improvizációval és jazz elemekkel teszik egyedivé a megszólalást. Ha vérpezsdítő dallamokkal szeretnétek felrázni magatokat a karácsonyi révületből, ott a helyetek!

További érdekességeket a koncertről és a zenekarról itt találtok.

Időpont: December 26. 21:00

Helyszín: A38 Hajó, 1117 Budapest, Petőfi híd – budai hídfő

Szilveszteri utcabál Debrecenben

Idén szilveszterkor is áll majd a bál Debrecen utcáin, a cívis város ünneplőbe öltözik, és közös vigassággal köszönti az újévet. A hagyományokhoz híven, a Dokk együttes gondoskodik az utcabál hangulatáról, de lesznek sztárvendégek is, ezúttal Tóth Andi és Rácz Gergő lépnek színpadra. Az éjféli koccintás előtt, a köszöntőt követően az egybegyűltek közösen eléneklik a Himnuszt, a Nagytemplom harangjai felzúgnak, és meglepetésekkel tarkított tűzijáték veszi kezdetét. Ezt követően újévi ABBA-showra rophatja a táncot hajnalig Debrecen apraja-nagyja.

Bővebb információkat innen szerezhettek.

Időpont: December 31.

Helyszín: 4029 Debrecen, Kossuth tér

Jazzel és kiadós reggelivel indul az újév a Katona József Színházban

Minden hónap első vasárnapján Mastercard Jazz Brunch-ot rendeznek a Katona József Színház felújított kávézójában. Ezúttal is élőzenével és finom falatokkal várják a K:antinban azokat, akik egy finom, ráérős reggelivel szeretnék kezdeni a hét utolsó napját. Az andalító dallamokat ezúttal a Juhász Gábor Trió szolgáltatja.

A reggeliről bővebben az esemény Facebook-oldalán olvashattok.

Időpont: 2017. január 1. 11:00

Helyszín: Katona K:antin, 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 6.

Szöveg: F.R.

Fotó: facebook.com/katona.budapest, Thinkstock, facebook.com/orlaiprodukcio, facebook.com/BinJipMusic, facebook.com/FILC-Fischer-Iván-Lakásszínháza